Важные события для Украины: FT узнало график переговоров о завершении войны с РФ на неделе

Исход мирных переговоров по Украине, вероятно, решится на неделе. В Париже 17 февраля соберутся лидеры Европы, а в Саудовской Аравии встретятся главы российской и американской дипломатии, говорят источники Financial Times.

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Cледующая неделя может решить исход мирных переговоров по Украине, западные столицы готовятся к решающей неделе для европейской безопасности. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Представители США и России ведут переговоры о завершении войны в Украине, а европейские лидеры проводят экстренное совещание для отработки реакции на быстро продвигающиеся дискуссии без их участия.

По сведениям издания, самые влиятельные лидеры Европы соберутся в Париже 17 февраля для кризисных переговоров по Украине и будущему европейской обороны. В чесле присутствующих — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск, главы институтов ЕС и НАТО.

Еще одно ключевое событие — начало переговоров в Саудовской Аравии, во время которых главный дипломат США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Цель встречи Рубио и Лаврова — заложить основу для встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным", — указывают авторы.

Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7 в Мюнхене был менее откровенен в своих взглядах по поводу Украины. Во время переговоров с Лавровым он сосредоточится на логистике и планировании встречи Путина и Трампа, а не на деталях переговорных позиций, заявили три собеседника FT.

Трамп шокировал Европу, проведя переговоры с Путиным

Американский лидер шокировал европейские столицы, договорившись с российским коллегой о начале мирных переговоров. Это подчеркнет отсутствие участия европейцев в переговорах, которые в конечном итоге могли бы изменить архитектуру безопасности континента, пишет газета.

"Это начало, события определенно движутся. Смещаются ли тектонические плиты Европы? Мировой порядок начал меняться 24 февраля 2022 года. Cейчас мы видим направление, в котором он может двигаться", — объяснил в интервью FT президент Финляндии Александр Стубб.

Европейские лидеры в Париже могут обсудить размещение европейских войск на Украине, а США не исключают возможности предоставления внешней поддержки любому развертыванию союзниками по НАТО, сообщили два источника.

По словам других чиновников, осведомленных о переговорах между столицами, многие европейские правительства обеспокоены ответами на поступивший на этой неделе запрос США о предоставлении конкретных данных об оружии, деньгах и миротворческих силах, которые они были бы готовы направить в Украину.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции говорил, что Европу не надо привлекать к переговорам по завершению войны Украины и России.

В то же время Евросоюз тайно прорабатывает план отправки военного контингента в Украину для обеспечения мирного соглашения с Россией.