Важливі події для України: FT дізналося графік переговорів про завершення війни з РФ на тижні

Результат мирних переговорів щодо України, ймовірно, вирішиться на тижні. У Парижі 17 лютого зберуться лідери Європи, а в Саудівській Аравії зустрінуться глави російської та американської дипломатії, кажуть джерела Financial Times.

Related video

Наступний тиждень може вирішити результат мирних переговорів щодо України, західні столиці готуються до вирішального тижня для європейської безпеки. Про це повідомила британська газета Financial Times (FT).

Представники США і Росії ведуть переговори про завершення війни в Україні, а європейські лідери проводять екстрену нараду для відпрацювання реакції на дискусії, що швидко просуваються без їхньої участі.

За відомостями видання, найвпливовіші лідери Європи зберуться в Парижі 17 лютого для кризових переговорів щодо України та майбутнього європейської оборони. Серед присутніх — прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, глави інститутів ЄС і НАТО.

Ще одна ключова подія — початок переговорів у Саудівській Аравії, під час яких головний дипломат США Марко Рубіо зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

"Мета зустрічі Рубіо і Лаврова — закласти основу для зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним", — вказують автори.

Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Мюнхені був менш відвертим у своїх поглядах щодо України. Під час переговорів із Лавровим він зосередиться на логістиці та плануванні зустрічі Путіна і Трампа, а не на деталях переговорних позицій, заявили три співрозмовники FT.

Трамп шокував Європу, провівши переговори з Путіним

Американський лідер шокував європейські столиці, домовившись із російським колегою про початок мирних переговорів. Це підкреслить відсутність участі європейців у переговорах, які в кінцевому підсумку могли б змінити архітектуру безпеки континенту, пише газета.

"Це початок, події безумовно рухаються. Чи зміщуються тектонічні плити Європи? Світовий порядок почав змінюватися 24 лютого 2022 року. Зараз ми бачимо напрямок, у якому він може рухатися", — пояснив в інтерв'ю FT президент Фінляндії Александр Стубб.

Європейські лідери в Парижі можуть обговорити розміщення європейських військ на Україні, а США не відкидають можливості надання зовнішньої підтримки будь-якому розгортанню союзниками по НАТО, повідомили два джерела.

За словами інших чиновників, обізнаних про переговори між столицями, багато європейських урядів занепокоєні відповідями на запит, що надійшов цього тижня від США, щодо надання конкретних даних про зброю, гроші та миротворчі сили, які вони були б готові спрямувати в Україну.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог на полях Мюнхенської конференції говорив, що Європу не треба залучати до переговорів щодо завершення війни України та Росії.

Водночас Євросоюз таємно опрацьовує план відправки військового контингенту в Україну для забезпечення мирної угоди з Росією.