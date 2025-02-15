Європа тихо працює над планом відправки військ в Україну після війни, — AP

Європейські країни перебувають на початковому етапі створення плану розміщення своїх збройних сил на території України після підписання мирного договору з РФ. Союзникам "критично важливо" розуміти, який вигляд матиме лінія зіткнення, перш ніж почати розробляти детальний і докладний проєкт.

Related video

Група європейських країн, занепокоєних тим, що пріоритети безпеки США лежать в інших сферах, потай працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти забезпечити виконання будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією. Про це пише Associated Press.

Країни, які беруть участь в обговореннях, зокрема Велика Британія і Франція, не розкривають подробиць, оскільки не хочуть давати перевагу російському президенту Володимиру Путіну, якщо той погодиться вести переговори про припинення війни.

Президенту Володимиру Зеленському потрібні гарантії того, що безпеку України буде забезпечено і найкращим захистом, як зазначається, було б членство в НАТО, яке давно обіцяли Києву, але США зняли цей варіант з порядку денного.

"Я не вдаватимуся до подробиць конкретних можливостей, але я згоден з тим, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Велика Британія зіграє в цьому свою роль", — цитує Associated Press заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Європейці почали вивчати, який тип сил може їм знадобитися приблизно рік тому, але почуття терміновості зросло на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може піти проти них і, можливо, навіть проти України, щоб укласти угоду з Путіним.

Європейські держави розглядають шлях уперед

У грудні, після обрання Трампа, але до його вступу на посаду, група європейських лідерів і міністрів зустрілася із Зеленським у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Вони приїхали з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Польщі. Також були присутні вищі посадові особи Європейського союзу.

Переговори будувалися на ідеї, висунутій президентом Франції Еммануелем Макроном на початку 2024 року. У той час його відмова виключити можливість введення військ на територію України викликала бурхливу реакцію, особливо з боку лідерів Німеччини та Польщі.

Макрон здавався ізольованим на європейській сцені, але відтоді, зазначає Associated Press, його план набирає популярності. Однак який вигляд матимуть ці сили і хто візьме в них участь, залежатиме від умов мирної угоди та інших чинників.

Важливо

Франція та Британія обговорюють відправку своїх військ в Україну: три сценарії їх розміщення

Наприклад, в Італії існують конституційні обмеження на використання своїх сил за кордоном. Нідерландам у цьому разі знадобиться дозвіл парламенту, як і Німеччині, чия позиція може змінитися після виборів 23 лютого, що призведуть до формування нового уряду. Також обережною є Польща з огляду на її доволі непрості відносини з Україною.

"Ми перебуваємо на дуже ранній стадії", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певклур агентству Associated Press у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Певкура, європейським союзникам "критично важливо" розуміти, який вигляд матиме лінія зіткнення, перш ніж розробляти план.

Якщо Росія і Україна скоротять свої сили вздовж лінії фронту до "кількох тисяч" з обох боків, то "для Європи не проблема також бути присутнім там", сказав Певкур, зазначивши, що це буде набагато складніше, якщо "конфлікт все ще буде кипіти".

Надійні сили безпеки замість миротворців

Склад і роль сил визначатимуться тим, який саме мирний договір буде досягнуто. Якщо Росія і Україна зможуть домовитися про умови в міру просування переговорів, цілком імовірно, що знадобляться менші заходи безпеки і менша чисельність сил.

Однак експерти та офіційні особи попереджають, що за нинішнього стану справ європейцям слід розгорнути потужний і значний контингент, а не групу миротворців на кшталт "блакитних шоломів" ООН із гвинтівками.

"Це має бути реальна сила", — заявляв у січні колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес, зазначаючи, що Росія напевно спробує випробувати "миротворців", порушивши угоди.

Тому у відправлених в Україну сил має бути авіація, великі сухопутні сили, безпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона.

Відставний французький генерал Домінік Трінкан, колишній глава військової місії Франції при ООН, погодився з тим, що миротворці ООН краще підходять "для розгортання в зонах, які набагато стабільніші".

За його словами, проведення подібної операції за участю солдатів, зібраних з усього світу, займе близько року.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив агентству AP, що також необхідно провести навчання українських солдатів та інвестувати в оборонну промисловість України.

Наскільки велика ця сила?

Характер мирної угоди визначить розмір і місцезнаходження європейського контингенту. Зеленський наполягав на чисельності не менше 100 000-150 000 військовослужбовців. У повідомленнях ЗМІ висловлювалися припущення про чисельність у 30 000-40 000 осіб. Однак дипломати та офіційні особи не підтвердили жодної з цих цифр.

Україні також потрібна підтримка з повітря, а не тільки наземні війська. І очевидно, зазначає Associated Press, що європейцям буде складно швидко зібрати великі сили.

Водночас Макрон заявив, що ідея розгортання величезних сил "надумана".

"Ми повинні робити те, що доречно, реалістично, добре продумано, виважено й узгоджено", — сказав він.

Міністр оборони США Піт Хегсет наполягав на "жорсткому міжнародному контролі за лінією дотику", маючи на увазі лінію фронту завдовжки близько 1000 кілометрів. Однак європейці не погоджуються, оскільки це вимагало б занадто багато військ. І майже всі згодні, що необхідна "американська підтримка", оскільки європейські збройні сили тривалий час покладалися на логістику, повітряний транспорт та інші військові можливості США.

США встановлюють правила

У штаб-квартирі НАТО Хегсет почав описувати умови, на яких США могли б погодитися на розміщення сил, які допомогли б надати Україні надійні гарантії безпеки.

"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами", — сказав Хегсет, уточнивши, що в Україні вони мають бути розгорнуті як частина місії поза НАТО.

Путін заявляв, що він почасти почав повномасштабне вторгнення через те, що територія НАТО занадто близько наблизилася до кордонів Росії. Тому глава Кремля навряд чи погодиться на будь-яку операцію, що її проводить найбільша у світі військова організація.

Будь-які європейські союзники, які беруть участь, не отримають вигоду від колективної гарантії безпеки НАТО, якщо їх буде атаковано, сказав Хегсет. Він також підкреслив, що в Україні не будуть розміщені американські війська, водночас не розкривши, яку роль можуть зіграти США.

З точки ж зору України, як зазначає Associated Press, операція тільки для Європи просто не спрацює.

"Будь-які гарантії безпеки неможливі без американців", — попередив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції віце-президент США Джеймс Девід Венс заявив, що Вашингтон сподівається зіграти свою роль у мирних переговорах між Україною та РФ. Однак більше він стурбований станом справ у Європі.

Тим часом Bloomberg повідомляв, що російський президент Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів із представниками Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. До її складу входять люди, які мають за плечима "десятиліття досвіду ведення переговорів з високими ставками".