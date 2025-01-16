Франція та Британія обговорюють відправку своїх військ в Україну: три сценарії їх розміщення

Розміщення іноземних військ передбачається після укладення будь-якої потенційної угоди між Україною та РФ про припинення війни. Вони мають виступати як гарантії безпеки для України.

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Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправлення військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчий контингент. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що Макрон підтримує цю ідею і вже говорив про неї з Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Водночас джерело The Telegraph в британському уряді повідомило, що Лондон ще не схвалив пропозицію щодо участі країни в миротворчому контингенті.

"Існують проблеми щодо того, що ми могли б підтримати, що ми хотіли б підтримати, і більш широке питання про загрозу, якій можуть піддаватися ці війська, і чи є це ескалацією", — зазначило джерело.

Решту подробиць розмов лідерів обох держав тримають у таємниці, проте прессекретар на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечували, що Стармер та Макрон вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.

Три сценарії розміщення іноземних військ в Україні

Журналісти оприлюднили три теоретичні сценарії розміщення миротворчих військ Британії та інших країн на території України.

Перший передбачає заморозку лінію бойового зіткнення в Україні, при якій РФ лишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни.

Перший сценарій Фото: The Telegraph

Другий — це можливість захисту західними військами Києва.

Другий сценарій Фото: The Telegraph

Третій — створення на території Польщі "повітряного щита" й одночасне тренування бійців ЗСУ в Україні.

Третій сценарій Фото: The Telegraph

Водночас журналісти підкреслили, що залишається невизначеним те, де може пролягати "буферна" зона між Силами оборони України та російськими окупантами, і де гіпотетично розмістять західних миротворців з метою забезпечити захист України від будь-яких майбутніх атак РФ.

Нагадаємо, 15 січня The Telegraph оприлюднив матеріал, в якому пояснюється, як можуть розмістити війська Великої Британії в Україні.

10 січня повідомив, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить з Володимиром Зеленським миротворчу місію.