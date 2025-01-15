Вертольоти Apache, БМП Warrior і Challenger 2: як можуть розмістити війська Великої Британії в Україні, — The Telegraph

За словами журналістів, танки Challenger 2, бойові машини піхоти Warrior, системи залпового вогню M270 і тисячі солдатів мають бути розгорнуті, щоб зупинити повторний російський наступ, якщо він відбудеться.

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Президент України Володимир Зеленський не виключає перспективи припинення вогню, що передбачає територіальні поступки Росії в обмін на мир. Про це пише The Telegraph.

Але така угода має супроводжуватися суттєвими гарантіями безпеки від західних союзників. Надійним рішенням для підтримки будь-якої мирної угоди була б присутність західних миротворчих сил для запобігання повторному російському нападу через демаркаційну лінію.

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що США не повинні ні надавати війська для патрулювання і забезпечення безпеки в буферній зоні, ні фінансувати цю місію. Але від Великої Британії, одного з провідних європейських союзників НАТО, можна було б очікувати, що вона зіграє важливу роль за відсутності підтримки Вашингтона.

Збройні сили країни в минулому брали участь у подібних, хоча й набагато менших місіях з управління буферними зонами на Кіпрі та в Боснії.

За словами Хеміша де Бреттона-Гордона, колишнього британського офіцера, у минулому миротворчість надавали тим країнам, у яких, можливо, було багато особового складу, але коли дві протиборчі сторони були не дуже добре озброєні.

"Але в цьому конкретному випадку у вас є росіяни з одного боку та Україна з іншого, дві добре озброєні, добре оснащені армії, і для того, щоб забезпечити припинення вогню, вам знадобиться ефективна організація, щоб зробити це. Ось тут може брати участь Велика Британія. Насамперед тому, що ми знаємо, що росіяни й українці навряд чи нападуть на британські війська, тому що це просто приведе в дію те, чого вони абсолютно не хочуть", — зазначив він.

Теоретично миротворча місія в Україні може працювати багато в чому так само, як і минулі, чи то Кіпр, чи то Боснія, чи то Ліван.

Вертоліт Apache

Британські підрозділи обслуговуватимуть спостережні пункти в певному секторі буферної зони. Вторинні сили швидкого реагування чекатимуть у тилу, щоб відреагувати та придушувати будь-які потенційні спалахи.

На відміну від Кіпру та Боснії, британській армії доведеться перекинути чинні сили в Україну. Британська авіація відіграватиме ключову роль, винищувачі та ударні вертольоти Apache, ймовірно, патрулюватимуть буферну зону. Бойові танки Challenger 2, бойові машини піхоти Warrior, системи залпового вогню M270 і тисячі солдатів мають бути розгорнуті, щоб створити силу, здатну зупинити російський наступ, якщо він відбудеться.

Але навіть сили такого розміру не зможуть контролювати всю лінію бойового зіткнення, а це означає, що такі країни, як Франція, Польща і скандинавські країни, також будуть покликані на допомогу. Президент Франції Еммануель Макрон і його польський колега Дональд Туск готові обговорити участь у післявоєнній місії.

За словами журналістів, така операція має бути масштабною. Протиповітряна оборона, підготовка солдатів проти безпілотників і військово-морські розгортання — все це сфери, які необхідно враховувати.

Переміщення таких сил потребуватиме місяців планування, на додаток до місяців, які, ймовірно, знадобляться для того, щоб війська та їхнє обладнання досягли кінцевого пункту призначення.

БМП Warrior

І потім виникають питання про те, чи зможе Велика Британія взяти на себе зобов'язання за таким проєктом і зберегти свої наявні зобов'язання, включно з керівництвом бойовою групою НАТО в Естонії та навчанням українських військ у Солсбері.

Сер Бен Воллес, колишній міністр оборони, сказав: "Реальність така, що із зобов'язаннями Великої Британії перед НАТО, Естонією, Кіпром і обороною Великої Британії ми не зможемо здійснити будь-яке значуще велике і довгострокове розгортання в Україні <...> Ось чому єдине реальне рішення — якнайшвидше прийняти Україну в НАТО".

Сценарій другий — оборона України

Існує другий і більш екстремальний варіант розгортання британських військ в Україні. Існує ймовірність, за якої можливий масштабний прорив ЗС РФ.

Коаліція охочих може бути сформована для створення оборонного кордону навколо української столиці, звільняючи власні сили України для виправляння вперед, щоб зупинити російський наступ. Цю теорію обговорювали офіційні особи та стратеги в західних столицях, але її розглядають як "ядерний варіант", який дуже мало хто щиро готовий підтримати.

Третій сценарій — навчальна місія

Джон Хілі, міністр оборони, за чутками, активно розглядає можливість перенесення британської навчальної місії для українських новобранців на територію самої України.

Британські військові інструктори вперше були направлені в країну 2015 року в рамках операції під кодовою назвою Operation Orbital у відповідь на захоплення Криму. Це було зроблено для того, щоб підготувати невелику кількість українських солдатів у таких сферах, як розвідка і бойова медицина. У кінцевому підсумку було навчено близько 18 000 солдатів. Програму було скасовано, і інструктори покинули Україну перед повномасштабним вторгненням РФ.

Понад 30 000 українських новобранців пройшли програму навчання на британських островах з липня 2022 року. Але курс вимагає, щоб українські солдати, які вкрай необхідні на передовій, залишали свою батьківщину на тривалий період. Аналогічні програми реалізуються у Франції, Німеччині та Польщі в рамках програм, що фінансуються Європейським союзом.

Тепер український уряд і багато західних військових лідерів згодні з тим, що це навчання має бути перенесено на західну Україну, що дасть змогу уникнути логістичних проблем, пов'язаних із переміщенням тисяч солдатів із країни та далі від поля бою.

Нагадаємо, що Україна провела перший обмін полоненими 2025 року: додому повернулися 25 осіб.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв, що ЗСУ позбавили ворожу авіацію рідкісного палива.