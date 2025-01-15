Вертолеты Apache, БМП Warrior и Challenger 2: как могут разместить войска Великобритании в Украине, — The Telegraph

По словам журналистов, танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть развернуты, чтобы остановить повторное российское наступление, если оно произойдет.

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает перспективы прекращения огня, предусматривающий территориальные уступки России в обмен на мир. Об этом пишет The Telegraph.

Но такая сделка должна сопровождаться существенными гарантиями безопасности от западных союзников.

Надежным решением для поддержания любого мирного соглашения было бы присутствие западных миротворческих сил для предотвращения повторного российского нападения через демаркационную линию.

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что США не должны ни предоставлять войска для патрулирования и обеспечения безопасности в буферной зоне, ни финансировать эту миссию.

Но от Великобритании, одного из ведущих европейских союзников НАТО, можно было бы ожидать, что она сыграет важную роль в отсутствие поддержки Вашингтона.

Вооруженные силы страны в прошлом принимали участие в подобных, хотя и гораздо меньших миссиях по управлению буферными зонами на Кипре и в Боснии.

По словам Хэмиша де Бреттона-Гордона, бывшего британского офицера, в прошлом миротворчество предоставлялось тем странам, у которых, возможно, было много личного состава, но когда две противоборствующие стороны были не очень хорошо вооружены.

"Но в этом конкретном случае у вас есть россияне с одной стороны и Украина с другой, две хорошо вооруженные, хорошо оснащенные армии, и для того, чтобы обеспечить прекращение огня, вам понадобится эффективная организация, чтобы сделать это. Вот здесь может участвовать Великобритания. Прежде всего, потому что мы знаем, что россияне и украинцы вряд ли нападут на британские войска, потому что это просто приведет в действие то, чего они совершенно не хотят", — отметил он.

Теоретически миротворческая миссия в Украине может работать во многом так же, как и прошлые, будь то Кипр, Босния или Ливан.

Вертолет Apache

Британские подразделения будут обслуживать наблюдательные пункты в определенном секторе буферной зоны.

Вторичные силы быстрого реагирования будут ждать в тылу, чтобы отреагировать и подавлять любые потенциальные вспышки.

В отличие от Кипра и Боснии, британской армии придется перебросить действующие силы в Украину. Британская авиация будет играть ключевую роль, истребители и ударные вертолеты Apache, вероятно, будут патрулировать буферную зону.

Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть развернуты, чтобы создать силу, способную остановить российское наступление, если оно произойдет.

Но даже силы такого размера не смогут контролировать всю линию боевого соприкосновения, а это означает, что такие страны, как Франция, Польша и скандинавские страны, также будут призваны на помощь.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его польский коллега Дональд Туск готовы обсудить участие в послевоенной миссии.

По словам журналистов, такая операция должна быть масштабной. Противовоздушная оборона, подготовка солдат против беспилотников и военно-морские развертывания — все это сферы, которые необходимо учитывать.

Перемещение таких сил потребует месяцев планирования, в дополнение к месяцам, которые, вероятно, потребуются для того, чтобы войска и их оборудование достигли конечного пункта назначения.

БМП Warrior

И затем возникают вопросы о том, сможет ли Великобритания взять на себя обязательства по такому проекту и сохранить свои существующие обязательства, включая руководство боевой группой НАТО в Эстонии и обучение украинских войск в Солсбери.

Сэр Бен Уоллес, бывший министр обороны, сказал: "Реальность такова, что с обязательствами Великобритании перед НАТО, Эстонией, Кипром и обороной Великобритании мы не сможем осуществить какое-либо значимое крупное и долгосрочное развертывание в Украине <…> Вот почему единственное реальное решение — как можно скорее принять Украину в НАТО".

Сценарий второй — оборона Украины

Существует второй и более экстремальный вариант развертывания британских войск в Украине. Существует вероятность, при которой возможен масштабный прорыв ВС РФ.

Коалиция желающих может быть сформирована для создания оборонительного кордона вокруг украинской столицы, освобождая собственные силы Украины для отправки вперед, чтобы остановить российское наступление.

Эта теория обсуждалась официальными лицами и стратегами в западных столицах, но рассматривается как "ядерный вариант", который очень немногие искренне готовы поддержать.

Третий сценарий — учебная миссия

Джон Хили, министр обороны, по слухам, активно рассматривает возможность переноса британской учебной миссии для украинских новобранцев на территорию самой Украины.

Британские военные инструкторы впервые были направлены в страну в 2015 году в рамках операции под кодовым названием Operation Orbital в ответ на захват Крыма.

Это было сделано для того, чтобы подготовить небольшое количество украинских солдат в таких сферах, как разведка и боевая медицина. В конечном итоге было обучено около 18 000 солдат.

Программа была отменена, и инструкторы покинули Украину перед полномасштабным вторжением РФ.

Более 30 000 украинских новобранцев прошли программу обучения на британских островах с июля 2022 года.

Но курс требует, чтобы украинские солдаты, которые крайне необходимы на передовой, покидали свою родину на длительный период времени.

Аналогичные программы реализуются во Франции, Германии и Польше в рамках финансируемых Европейским союзом программ.

Теперь украинское правительство и многие западные военные лидеры согласны с тем, что это обучение должно быть перенесено на западную Украину, что позволит избежать логистических проблем, связанных с перемещением тысяч солдат из страны и дальше от поля боя.

Напомним, что Украина провела первый обмен пленными в 2025 году: домой вернулись 25 человек.

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