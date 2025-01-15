Украина провела первый обмен пленными в 2025 году: домой вернулись 25 человек (фото)

Самому молодому освобожденному — 24 года. Самому старшему — 60. Среди раненых есть люди с потерей зрения, ампутациями конечностей, сложными пулевыми ранениями и последствиями минно-взрывных травм.

Related video

15 января Украина вернула из российского плена 25 украинцев. Среди освобожденных — защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. О первом обмене пленных в 2025 году сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", — отметил президент.

Обмен состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что домой вернулись тяжелораненые и тяжелобольные защитники, которые долгое время провели в неволе.

"Среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили в Киевской области и незаконно удерживали", — сообщил он.

В Координационном штабе по вопросам обращений с военнопленными добавили, что все репатриированные военнослужащие — солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в частности "Азовсталь".

"Домой возвращаются и получат надлежащее лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ (в том числе ТрО), Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины. Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курской области", — говорится в сообщении.

Самому молодому освобожденному — 24 года. Самому старшему — шестьдесят.

Раненые имеют в частности потерю зрения, ампутации конечностей, сложные пулевые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней — туберкулез, онкология, гангрена.

Напомним, 30 декабря накануне Нового года Украина провела обмен военнопленными. Из российского плена на родину вернулись 189 украинцев.