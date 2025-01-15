Україна провела перший обмін полоненими у 2025 році: додому повернулися 25 людей (фото)

Наймолодшому звільненому — 24 роки. Найстаршому — 60. Серед поранених є люди з втратою зору, ампутаціями кінцівок, складними кульовими пораненнями та наслідками мінно-вибухових травм.

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15 січня Україна повернула з російського полону 25 українців. Серед звільнених — захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Про перший обмін полонених у 2025 році повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", — зазначив президент.

Обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що додому повернулися тяжкопоранені і тяжкохворі захисники, які довгий час провели в неволі.

"Серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували", — повідомив він.

У Координаційному штабі з питань поводжень з військовополоненими додали, що усі репатрійовані військовослужбовці — солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема "Азовсталь".

"Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини", — йдеться у повідомленні.

Наймолодшому звільненому — 24 роки. Найстаршому — шістдесят.

Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена.

Нагадаємо, 30 грудня напередодні Нового року Україна провела обмін військовополоненими. З російського полону на батьківщину повернулися 189 українців.