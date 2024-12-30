Радісний сюрприз до Нового року: в Україну повернули 187 військовополонених (фото)

Напередодні Нового року з російського полону звільнили майже 190 українців. Серед них — оборонці "Азовсталі", ЧАЕС та Зміїного.

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30 грудня Україна провела обмін військовополоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повернення наших людей з російського полону — це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому", — заявив він.

Додому повернулися захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед звільнених військовополонених — солдати, сержанти, офіцери.

"Це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі. Кожного вдома чекають рідні та близькі. І це радість, що нам вдалося їх повернути. Сьогодні ще 189 родин щасливі", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна працює над тим, щоб звільнити з російської неволі "кожного й кожну".

"Це наша мета. Ми нікого не забуваємо", — запевнив він.

Зеленський подякував за радісну подію команді, яка працює над обмінами полоненими, та усім партнерам, які допомагають у цьому, зокрема Арабським Еміратам.

Нагадаємо, 30 грудня у Міноборони повідомили, що військовослужбовці ЗСУ отримають зимовий одяг нового зразка. Міністерство вже закупило куртки, які служитимуть воїнам взимку 2025-2026 років.

Українські морпіхи показали, як розгромили механізований штурм ЗС РФ за допомогою FPV-дронів й артилерії на Курахівському напрямку. За даними аналітиків, удар по колоні російської техніки відбувся 29 грудня