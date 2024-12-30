Мінус 4 ББМ і танк: українські морпіхи розбили ворожу колону бронетехніки під Кураховим (відео)

Аналітики DeepState зазначають, що окупанти наступали з нещодавно окупованої Успенівки на село Янтарне, та дійти до цілі їм не дали українські FPV-дрони.

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Українські морпіхи відбили на Курахівському напрямку механізований штурм ЗС РФ за допомогою FPV-дронів й артилерії. Відео роботи по колоні російських броньованих машинах показала пресслужба 37-ї окремої бригади морської піхоти на сторінці Facebook.

На відео можна побачити, як розвідка фіксує рух колони російської бронетехніки, а згодом наші оператори FPV-дронів та артилеристи знищують її. Особовий склад ліквідовують аеробомбери.

"Ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських захисників, кидаючи всі наявні засоби та особовий склад на "мʼясні" штурми", — зазначили в бригаді.

Аналітики DeepState повідомили, що відбиття механізованого штурму окупантів відбулося на схід від села Янтарного близько 12:00 29 грудня.

Курахівський напрямок на карті DeepState 29 грудня Фото: Скриншот

За словами аналітиків, росіяни наступали одним танком і чотирма бойовими броньованими машинами з нещодавно окупованого села Успенівка. Дійти до Янтарного їм не дали українські дрони.

"На Янтарне вони також лізуть із Костянтинопольського та Сухих Ялів, але безуспішно. Наразі противник закріпився в цих селах і проводить накопичення для подальшого тиску", — написали у DeepState.

Українські морпіхи відбили ворожий механізований штурм біля Янтарного Фото: Скриншот

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 8-му ранку 30 грудня звітували, що Сили оборони відбили 20 атак на Курахівському напрямку. Найактивніше ворог наступав біля населених пунктів Українка, Слов'янка, Петропавлівка, Дачне та на саме місто Курахове.

Нагадаємо, 29 грудня журналісти The Associated Press із посиланням на українських бійців писали, що ЗСУ в Курській області не можуть ні відступити, ні контратакувати, а також не мають змоги евакуювати тіла загиблих через інтенсивні бої.

27 грудня аналітики проєкту DeepState заявляли, що під Покровськом і Кураховим вороги окупували село та просунулись у восьми локаціях. Повідомлялося про наступ у самому Кураховому та окупацію кількох будівель на західній околиці міста.