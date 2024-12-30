Минус 4 ББМ и танк: украинские морпехи разбили вражескую колонну бронетехники под Курахово (видео)
Аналитики DeepState отмечают, что оккупанты наступали из недавно оккупированной Успеновки на село Янтарное, но дойти до цели им не дали украинские FPV-дроны.
Украинские морпехи отбили на Кураховском направлении механизированный штурм ВС РФ с помощью FPV-дронов и артиллерии. Видео работы по колонне российских бронированных машин показала пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты на странице Facebook.
На видео можно увидеть, как разведка фиксирует движение колонны российской бронетехники, и после этого наши операторы FPV-дронов и артиллеристы уничтожают ее. Личный состав ликвидируют аэробомберы.
"Враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских защитников, бросая все имеющиеся средства и личный состав на "мясные" штурмы", — отметили в бригаде.
Аналитики DeepState сообщили, что отражение механизированного штурма оккупантов произошло к востоку от села Янтарного около 12:00 29 декабря.
По словам аналитиков, россияне наступали одним танком и четырьмя боевыми бронированными машинами из недавно оккупированного села Успеновка. Дойти до Янтарного им не дали украинские дроны.
"На Янтарное они также лезут из Константинопольского и Сухих Ялов, но безуспешно. Сейчас противник закрепился в этих селах и проводит накопление для дальнейшего давления", — написали в DeepState.
В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 8 утра 30 декабря отчитывались, что Силы обороны отбили 20 атак на Кураховском направлении. Активнее всего враг наступал возле населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Дачное и на сам город Курахово.
Напомним, 29 декабря журналисты The Associated Press со ссылкой на украинских бойцов писали, что ВСУ в Курской области не могут ни отступить, ни контратаковать, а также не имеют возможности эвакуировать тела погибших из-за интенсивных боев.
27 декабря аналитики проекта DeepState заявляли, что под Покровском и Курахово враги оккупировали село и продвинулись в восьми локациях. Сообщалось о наступлении в самом Курахово и оккупации нескольких зданий на западной окраине города.