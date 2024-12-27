ВС РФ оккупировали село и продвинулись в восьми локациях под Покровском и Курахово (карты)
Максимальное продвижение российских войск состоялось рядом с селом Лысовка возле Покровска, рассказали аналитики. Враг наступает в Курахово и оккупировал несколько домов на западной окраине.
ВС РФ возобновили продвижение на отрезке фронта на юге под Покровском и сумели продвинуться рядом с четырьмя населенными пунктами. Кроме того, на южном фланге рядом с Курахово россияне оккупировали село и имеют успехи в еще трех точках. О боях на Донбассе по состоянию на 27 декабря аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.
В целом аналитики сообщили, что россияне в районе Покровска-Курахово захватили один населенный пункт, продвинулись около восьми, и есть уточнения по позициям возле села на Времовском направлении.
Покровское направление. Согласно данным DeepState, ВС РФ сместили линию боев к югу от Покровска. На 20-километровом отрезке россияне продвинулись возле Нововасильевки, Песчаного, Даченского и Лысовки. Самое заметное продвижение — в Лысовке, где враг прошел вперед на расстояние до 2 км. Кроме того, возле Даченского россияне расширили плацдарм: контролировали участок в 700 м, а теперь — 1,7 км. Кратчайшее расстояние до южных окраин Покровска — 2 км рядом с селом Шевченко. Втрое большее расстояние, около 6-7 км — от Песчаного до трассы Е-50, которая ведет в Павлоград Днепропетровской области.
Кураховское направление. На данном отрезке ВС РФ продвинулись на северном фланге от Курахово. В частности, аналитики написали об успехах врага у Новоелизаветовки (прошли около 1,5 км), Украинки (полностью оккупировали), Сонцовки (преодолели несколько сотен метров). Есть также продвижение россиян в городе Курахово. На карте DeepState видим, как противник захватил несколько домов на юго-западной окраине. Оккупировано около двух третей города, врагу осталось захватить последние кварталы на западе.
Времовское направление. Под Великой Новоселкой особых изменений линии боев нет, свидетельствуют данные DeepState. Аналитики объяснили, что уточнили линию фронта возле села Ровнополь. На карте видим, что расстояние между юго-западным и северо-восточным российскими "языками" вокруг Времовки-Великой Новоселки — около 7 км.
Наступление РФ — детали по состоянию на 27 декабря
Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном в 22:00 26 декабря, сообщил о самых горячих отрезках фронта. Больше всего атак россиян состоялось под Покровском — 39 шт. Согласно данным командования, в течение суток враг штурмовал рядом с 13 населенными пунктами. На втором месте — бои вокруг Курахово (23 атаки РФ) и Лимана (24 атаки). На третьем — ситуация на Времовском направлении, на котором насчитали 15 штурмов.
Отметим, 20 декабря аналитики DeepState сообщили об угрожающей ситуации возле села Успеновка, расположенного к югу от Курахово. Согласно данным с мест боев, там могло произойти окружение: заявили, что ситуация останется "на совести" тех, кто это допустил. При этом командование ОСУВ "Хортица" опровергло такие заявления и сообщило, что все учтено.
Напоминаем, 26 декабря генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о планах Кремля по Покровску и Курахово, которые должны быть выполнены до Нового года.