ВС РФ оккупировали село и продвинулись в восьми локациях под Покровском и Курахово (карты)

Максимальное продвижение российских войск состоялось рядом с селом Лысовка возле Покровска, рассказали аналитики. Враг наступает в Курахово и оккупировал несколько домов на западной окраине.

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ВС РФ возобновили продвижение на отрезке фронта на юге под Покровском и сумели продвинуться рядом с четырьмя населенными пунктами. Кроме того, на южном фланге рядом с Курахово россияне оккупировали село и имеют успехи в еще трех точках. О боях на Донбассе по состоянию на 27 декабря аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

В целом аналитики сообщили, что россияне в районе Покровска-Курахово захватили один населенный пункт, продвинулись около восьми, и есть уточнения по позициям возле села на Времовском направлении.

Покровское направление. Согласно данным DeepState, ВС РФ сместили линию боев к югу от Покровска. На 20-километровом отрезке россияне продвинулись возле Нововасильевки, Песчаного, Даченского и Лысовки. Самое заметное продвижение — в Лысовке, где враг прошел вперед на расстояние до 2 км. Кроме того, возле Даченского россияне расширили плацдарм: контролировали участок в 700 м, а теперь — 1,7 км. Кратчайшее расстояние до южных окраин Покровска — 2 км рядом с селом Шевченко. Втрое большее расстояние, около 6-7 км — от Песчаного до трассы Е-50, которая ведет в Павлоград Днепропетровской области.

Наступление РФ — ситуация к югу от Покровска 27 декабря Фото: DeepState

Кураховское направление. На данном отрезке ВС РФ продвинулись на северном фланге от Курахово. В частности, аналитики написали об успехах врага у Новоелизаветовки (прошли около 1,5 км), Украинки (полностью оккупировали), Сонцовки (преодолели несколько сотен метров). Есть также продвижение россиян в городе Курахово. На карте DeepState видим, как противник захватил несколько домов на юго-западной окраине. Оккупировано около двух третей города, врагу осталось захватить последние кварталы на западе.

Наступление РФ — ситуация на южном фланге возле Курахово 27 декабря Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация в Курахово 27 декабря Фото: DeepState

Времовское направление. Под Великой Новоселкой особых изменений линии боев нет, свидетельствуют данные DeepState. Аналитики объяснили, что уточнили линию фронта возле села Ровнополь. На карте видим, что расстояние между юго-западным и северо-восточным российскими "языками" вокруг Времовки-Великой Новоселки — около 7 км.

Наступление РФ — ситуация возле Временки и Великой Новоселки 27 декабря Фото: DeepState

Наступление РФ — детали по состоянию на 27 декабря

Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном в 22:00 26 декабря, сообщил о самых горячих отрезках фронта. Больше всего атак россиян состоялось под Покровском — 39 шт. Согласно данным командования, в течение суток враг штурмовал рядом с 13 населенными пунктами. На втором месте — бои вокруг Курахово (23 атаки РФ) и Лимана (24 атаки). На третьем — ситуация на Времовском направлении, на котором насчитали 15 штурмов.

Отметим, 20 декабря аналитики DeepState сообщили об угрожающей ситуации возле села Успеновка, расположенного к югу от Курахово. Согласно данным с мест боев, там могло произойти окружение: заявили, что ситуация останется "на совести" тех, кто это допустил. При этом командование ОСУВ "Хортица" опровергло такие заявления и сообщило, что все учтено.

Напоминаем, 26 декабря генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о планах Кремля по Покровску и Курахово, которые должны быть выполнены до Нового года.