ЗС РФ окупували село та просунулись у восьми локаціях під Покровськом та Кураховим (карти)

Максимальне просування російських військ відбулось поруч з селом Лисівка біля Покровська, розповіли аналітики. Ворог наступає в Кураховому і окупував кілька будинків на західній околиці.

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ЗС РФ відновили просування на відтинку фронту на південь під Покровськом та зуміли просунутись поруч з чотирма населеними пунктами. Крім того, на південному фланзі поруч з Кураховим росіяни окупували село та мають успіхи у ще трьох точках. Про бої на Донбасі станом на 27 грудня аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

В цілому аналітики повідомили, що росіяни в районі Покровська-Курахового захопили один населений пункт, просунулись біля восьми, і є уточнення по позиціях біля села на Времівському напрямку.

Покровський напрямок. Згідно з даними DeepState, ЗС РФ змістили лінію боїв на південь від Покровська. На 20-кілометровому відтинку росіяни просунулись біля Нововасилівки, Піщаного, Даченського та Лисівки. Найпомітніше просування — в Лисівці, де ворог пройшов вперед на відстань до 2 км. Крім того, біля Даченського росіяни розширили плацдарм: контролювали ділянку в 700 м, а тепер — 1,7 км. Найкоротша відстань до південних околиць Покровська — 2 км поруч з селом Шевченко. Утричі більша відстань, близько 6-7 км — від Піщаного до траси Е-50, яка веде у Павлоград Дніпропетровської області.

Наступ РФ - ситуація на південь від Покровська 27 грудня Фото: DeepState

Курахівський напрямок. На даному відтинку ЗС РФ просунулись на північному фланзі від Курахового. Зокрема, аналітики написали про успіхи ворога біля Новоєлизаветівки (пройшли близько 1,5 км), Українки (повністю окупували), Сонцівки (здолали кількасот метрів). Є також просування росіян в місті Кураховому. На карті DeepState бачимо, як росіяни захопили кілька будинків на південно-західній околиці. Окуповано близько двох третин міста, ворогу залишилось захопити останні квартали на заході.

Наступ РФ - ситуація на південному фланзі біля Курахового 27 грудня Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація в Кураховому 27 грудня Фото: DeepState

Времівський напрямок. Під Великою Новосілкою особливих змін лінії боїв немає, свідчать дані DeepState. Аналітики пояснили, що уточнили лінію фронту біля села Рівнопіль. На карті бачимо, що відстань між південно-західним та північно-східним російськими "язиками" навколо Времівки-Великої Новосілки — близько 7 км.

Наступ РФ - ситуація біля Времівки та Великої Новосілки 27 грудня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі станом на 27 грудня

Генштаб ЗСУ у звіті, опублікованому о 22:00 26 грудня, повідомив про найгарячіші відтинки фронту. Найбільше атак росіян відбулось під Покровськом — 39 шт. Згідно з даними командування, протягом доби ворог штурмував поруч з 13 населеними пунктами. На другому місці — бої навколо Курахового (23 атаки РФ) та Лиману (24 атаки). На третьому — ситуація на Времівському напрямку, на якому нарахували 15 штурмів.

Зазначимо, 20 грудня аналітики DeepState повідомили про загрозливу ситуацію біля села Успенівка, розташованого на південь від Курахового. Згідно з даними з місць боїв, там могло статись оточення: заявили, що ситуація залишиться "на совісті" тих, хто це допустив. При цьому командування ОСУВ "Хортиця" спростувало такі заяви і повідомило, що все враховано.

Нагадуємо, 26 грудня генерал армії України та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів про плани Кремля щодо Покровська та Курахового, які мають бути виконані до Нового року.