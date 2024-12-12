Росіяни майже без бою зайшли в укріпрайон ЗСУ під Покровськом, — Бутусов (відео, карта)

За словами українського журналіста Юрія Бутусова, на укріплений район не пошкодували коштів, однак через несвоєчасні рішення в українській обороні утворилися "дірки", якими скористався противник.

Related video

Збройні сили Російської Федерації змогли зайняти укріпрайон, який будувався для української оборони, на ділянці між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко Подільського району Донецької області. Про це 11 грудня у своєму відео повідомив український журналіст і військовий кореспондент Юрій Бутусов.

Дивитися з 22:14

За його словами, на зазначеній ділянці розміщувався хороший оборонний рубіж, на який не пошкодували коштів.

"Цього разу цей рубіж був побудований грамотно. За розповідями командирів на місці, у цьому районі навіть було побудовано велику кількість перекриттів ходів сполучення, там була значна кількість бліндажів. Це був зручний район для маневру в обороні, для контролю прилеглої місцевості, для того, щоб там ефективно вести бойові дії", — розповів Бутусов.

Укрпрайон, зайнятий росіянами на Покровському напрямку Фото: Скриншот

Перед цим на рубіж перекинули бійців 59-ї бригади ЗСУ, однак вони не встигли розгорнути свої бойові порядки належним чином, унаслідок чого, за словами Бутусова, утворилися "дірки" в обороні, якими скористалися російські сили.

"У результаті оборона 59-ї бригади була просто умовною в цьому районі. І ворог без бою фактично зайшов у Жовте. Потім російські штурмові групи пішли далі у напрямку Новотроїцьке — Шевченко. Тоді наше військове командування зрозуміло, що відбувається щось неконтрольоване — зараз ворог узагалі вийде на Шевченко і Новотроїцьке і це вже загроза обходу Покровська з півдня", — розповів Бутусов.

За його словами, командування спробувало врятувати ситуацію і кинуло в бій підкріплення, проте було вже надто пізно — росіяни зайняли укріпрайон, який будували для захисту від них.

"Туди перекинули додаткові сили, проте внаслідок брехні в доповідях, ці війська не були вчасно заведені на рубіж оборони. 59-а бригада не була посилена вчасно. У результаті відразу кидаються в бій підрозділи 32-ї бригади і намагаються зайти на позиції. Туди кидається також 425-й штурмовий батальйон "Скала". Але виявляється, що потрібно вступати в зустрічний бій, тому що цей ключовий у тактичному відношенні укріпрайон уже захопив противник. Без бою зайшов туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людину", — заявив Бутусов.

Позиція Генштабу

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ від 11 грудня, ЗС РФ атакують позиції Сил оборони за підтримки бомбардувальної авіації. Протягом дня росіяни здійснили 39 наступальних дій. Найактивніше окупанти наступають у районах населених пунктів Шевченкове, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь і Покровськ. ЗСУ тримають рубежі і відбили 36 атак.

Ситуація на Покровському напрямку

11 грудня в командуванні повідомили, що росіяни атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку на захід від Відродження і на південь від Новотроїцького. Унаслідок бойових зіткнень було знищено дві українські позиції, ще одну — втрачено.

Ситуація на Покровському напрямку за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 11 грудня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ біля семи населених пунктів на Покровському та Курахівському напрямках. За даними аналітиків, у росіян були успіхи біля Торецька, Розливу, Пушкіного, Черкаської Коноплі, у Кураховому, Шевченку та Сонцівці. Однак ЗСУ вдалося відкинути окупантів від Константинопольського.