Россияне почти без боя зашли в укрепрайон ВСУ под Покровском, — Бутусов (видео, карта)

По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, на укрепленный район не пожалели средств, однако из-за несвоевременных решений в украинской обороне образовались "дыры", которыми воспользовался противнк.

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Вооруженные силы Российской Федерации смогли занять укрепрайон, который строился для украинской обороны, на участке между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко Подольского района Донецкой области. Об этом 11 декабря в своем видео сообщил украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов.

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По его словам, на указанном участке размещался хороший оборонительный рубеж, на который не пожалели средств.

"На этот раз этот рубеж был построен грамотно. По рассказам командиров на месте, в этом районе даже были построены большое количество перекрытий ходов сообщения, там было значительное количество блиндажей. Это был удобный район для маневра в обороне, для контроля прилегающей местности, для того, чтобы там эффективно вести боевые действия", — рассказал Бутусов.

Укрпрайон, занятый россиянами на Покровском направлении Фото: Скриншот

Перед этим на рубеж перебросили бойцов 59-й бригады ВСУ, однако они не успели развернуть свои боевые порядки должным образом, в результате чего, по словам Бутусова, образовались "дыры" в обороне, которыми воспользовались российские силы.

"В результате оборона 59-й бригады была просто условной в этом районе. И враг без боя фактически зашел в Желтое. Потом российские штурмовые группы пошли дальше по направлению Новотроицкое — Шевченко. Тогда наше военное командование поняло, что происходит что-то неконтролируемое — сейчас враг вообще выйдет на Шевченко и Новотроицкое и это уже угроза обхода Покровска с юга", — рассказал Бутусов.

По его словам, командование попыталось спасти ситуацию и бросила в бой подкрепление, однако было уже слишком поздно — россияне заняли укрепрайон, который строили для защиты от них.

"Туда перебросили дополнительные силы, однако в результате вранья в докладах, эти войска не были вовремя заведены на рубеж обороны. 59-я бригада не была усилена вовремя. В результате сходу бросаются в бой подразеления 32-й бригады и пытаются зайти на позиции. Туда бросается также 425-й штурмовой батальон "Скала". Но оказывается, что нужно вступать во встречный бой, потому что этот ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник. Без боя зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека", — заявил Бутусов.

Позиция Генштаба

Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 декабря, ВС РФ атакуют позиции Сил обороны при поддержке бомбардировочной авиации. В течение дня россияне совершили 39 наступательных действий. Активнее всего оккупанты наступают в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск. ВСУ держат рубежи и отбили 36 атак.

Ситуация на Покровском направлении

11 декабря в командовании сообщили, что россияне атаковали укрепления ВСУ на Покровском направлении западнее Возрождения и южнее Новотроицкого. В результате боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, еще одна — потеряна.

Ситуация на Покровском направлении по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Напомним, 11 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле семи населенных пунктов на Покровском и Кураховском направлениях. По данным аналитиков, у россиян были успехи возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко и Сонцевке. Однако ВСУ удалось отбросить оккупантов от Константинопольского.