Россияне почти без боя зашли в укрепрайон ВСУ под Покровском, — Бутусов (видео, карта)
По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, на укрепленный район не пожалели средств, однако из-за несвоевременных решений в украинской обороне образовались "дыры", которыми воспользовался противнк.
Вооруженные силы Российской Федерации смогли занять укрепрайон, который строился для украинской обороны, на участке между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко Подольского района Донецкой области. Об этом 11 декабря в своем видео сообщил украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов.
По его словам, на указанном участке размещался хороший оборонительный рубеж, на который не пожалели средств.
"На этот раз этот рубеж был построен грамотно. По рассказам командиров на месте, в этом районе даже были построены большое количество перекрытий ходов сообщения, там было значительное количество блиндажей. Это был удобный район для маневра в обороне, для контроля прилегающей местности, для того, чтобы там эффективно вести боевые действия", — рассказал Бутусов.
Перед этим на рубеж перебросили бойцов 59-й бригады ВСУ, однако они не успели развернуть свои боевые порядки должным образом, в результате чего, по словам Бутусова, образовались "дыры" в обороне, которыми воспользовались российские силы.
"В результате оборона 59-й бригады была просто условной в этом районе. И враг без боя фактически зашел в Желтое. Потом российские штурмовые группы пошли дальше по направлению Новотроицкое — Шевченко. Тогда наше военное командование поняло, что происходит что-то неконтролируемое — сейчас враг вообще выйдет на Шевченко и Новотроицкое и это уже угроза обхода Покровска с юга", — рассказал Бутусов.
По его словам, командование попыталось спасти ситуацию и бросила в бой подкрепление, однако было уже слишком поздно — россияне заняли укрепрайон, который строили для защиты от них.
"Туда перебросили дополнительные силы, однако в результате вранья в докладах, эти войска не были вовремя заведены на рубеж обороны. 59-я бригада не была усилена вовремя. В результате сходу бросаются в бой подразеления 32-й бригады и пытаются зайти на позиции. Туда бросается также 425-й штурмовой батальон "Скала". Но оказывается, что нужно вступать во встречный бой, потому что этот ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник. Без боя зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека", — заявил Бутусов.
Позиция Генштаба
Согласно вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 декабря, ВС РФ атакуют позиции Сил обороны при поддержке бомбардировочной авиации. В течение дня россияне совершили 39 наступательных действий. Активнее всего оккупанты наступают в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск. ВСУ держат рубежи и отбили 36 атак.
Ситуация на Покровском направлении
11 декабря в командовании сообщили, что россияне атаковали укрепления ВСУ на Покровском направлении западнее Возрождения и южнее Новотроицкого. В результате боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, еще одна — потеряна.
Напомним, 11 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле семи населенных пунктов на Покровском и Кураховском направлениях. По данным аналитиков, у россиян были успехи возле Торецка, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко и Сонцевке. Однако ВСУ удалось отбросить оккупантов от Константинопольского.