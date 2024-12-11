Бои на Покровском направлении: в ВСУ заявили о потере позиций (видео, карта)

По словам представителя группировки войск "Хортица" Назара Волошина, россияне пытаются на юго-западной окраине населенного пункта Шевченко.

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Российские оккупационные войска атаковали укрепления ВСУ на Покровском направлении западнее Возрождения и южнее Новотроицкого. В результате боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, еще одна — потеряна. Об этом сообщил представитель группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 11 декабря.

Он добавил, что сейчас проводятся мероприятия по восстановлению утраченных позиций.

По словам Волошина, на юго-западной окраине села Шевченко российские силы пытаются закрепиться и внедряют диверсионно-разведывательные группы. В то же время украинские военные проводят мероприятия по восстановлению утраченных позиций и сдерживают дальнейшее наступление.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 11 декабря Фото: deepstatemap.live

Кроме того, оккупанты также пытались улучшить свое тактическое положение у Новооленовки и Сосновки, а также штурмовали украинские позиции вблизи Вознесенки, Сонцовки и Гродовки. Однако украинские защитники нанесли оккупантам потери и заставили их отступить.

Как отметил Волошин, стратегия Сил обороны Украины направлена на истощение врага, уничтожение его ресурсов и сохранение личного состава ВСУ.

"Поэтому врага нужно, прежде всего, максимально остановить и стабилизировать линию фронта", — сказал он.

Ситуация на Покровском направлении

Генеральный штаб ВСУ в сводке с фронта по состоянию на 16:00 сообщал о высокой активности врага на Покровском направлении. С начала суток насчитали 28 боевых столкновений различной интенсивности.

"Сейчас продолжаются бои в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское и Лисовка. Вблизи Миролюбовки, Луча и Покровска отбито 12 вражеских атак", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ возле семи населенных пунктов.