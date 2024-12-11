Бої на Покровському напрямку: у ЗСУ заявили про втрату позицій (відео, карта)

За словами речника угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, росіяни намагаються атакувати на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко.

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Російські окупаційні війська атакували укріплення ЗСУ на Покровському напрямку — західніше Відродження та південніше Новотроїцького. Внаслідок боєзіткнень було знищено дві українські позиції, ще одну — втрачено. Про це повідомив речник угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 11 грудня.

Він додав, що наразі вживають заходів з відновлення втрачених позицій.

За словами Волошина, на південно-західній околиці села Шевченко російські сили намагаються закріпитися та впроваджують диверсійно-розвідувальні групи. Водночас українські військові проводять заходи з відновлення втрачених позицій і стримують подальший наступ.

Cитуація на Покровському напрямку станом на 11 грудня Фото: deepstatemap.live

Крім того, окупанти також намагалися покращити своє тактичне положення біля Новооленівки та Соснівки, а також штурмували українські позиції поблизу Вознесенки, Сонцівки та Гродівки. Однак українські захисники завдали окупантам втрат і змусили їх відступити.

Як зазначив Волошин, стратегія Сил оборони України спрямована на виснаження ворога, знищення його ресурсів і збереження особового складу ЗСУ.

"Тому ворога потрібно, перш за все, максимально зупинити й стабілізувати лінію фронту", — сказав він.

Ситуація на Покровському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні з фронту станом на 16:00 повідомляв про високу активність ворога на Покровському напрямку. Від початку доби нарахували 28 бойових зіткнень різної інтенсивності.

"Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ біля семи населених пунктів.