За словами журналістів, за останні чотири місяці тіла щонайменше 20 українських солдатів не змогли забрати з поля бою: через інтенсивність боїв евакуація призвела б до ще більших жертв.

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Через інтенсивність боїв у Курській області українські командири не можуть евакуювати загиблих. Проблеми з комунікацією та невчасними тактиками коштували життів, до того ж ЗСУ мають мало можливостей, щоб контратакувати. Про це пише The Associated Press з посиланням на свідчення семи українських захисників.

Після появи українських сил у Курській області ЗС РФ направили понад 50 тисяч військових у цей район, у т.ч. деяких із Північної Кореї. Під час контратак російських військ загинули й дістали поранення тисячі українців, розтягнуті на великій площі ЗСУ втратили понад 40% із 984 кв. кілометрів захопленої Курської області в серпні.

Під час повномасштабного вторгнення майже три роки тому ЗС РФ захопили п'яту частину України, і президент Володимир Зеленський сподівався, що контроль території в Курській області схилить Москву до переговорів про завершення війни. Але п'ять українських і західних офіційних осіб у Києві на умовах анонімності повідомили, що побоюються того, що ставка на курський плацдарм послабить тисячокілометрову лінію фронту, а Україна втратить важливі території на сході.

"Ми розворушили осине гніздо. Ми створили ще одну гарячу точку", — сказав Степан Лутсів, майор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Курська операція розпочалася 5 серпня для того, щоб, за словами головкому Олександра Сирського, перешкодити ЗС РФ вдертися в Сумську область.

"Вони не розуміють, де знаходиться наша сторона, а де ворог, що під нашим контролем, а що ні" Фото: NYT

Зібравши своїх бійців, один із командирів роти публічно заявив їм: "Ми творимо історію; про нас дізнається весь світ, тому що подібного не траплялося з часів Другої світової". У приватних бесідах він був уже не настільки категоричним і сумнівався в правильності такого рішення: "Це те саме, що безумство. Я не розумію, навіщо".

Деякі з польових командирів кажуть, що умови на передовій вкрай складні, мораль на низькому рівні, а військовослужбовці ставлять запитання командуванню навіть щодо доцільності всієї окупації в Курській області. Ще один командир сказав, що деякі з наказів, які отримують його бійці, не відображають реалії на полі бою через погану комунікацію. Запізнілі накази пов'язані з втратами територій.

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"Вони не розуміють, де знаходиться наша сторона, а де ворог, що під нашим контролем, а що ні. Вони не розуміють операційну ситуацію, нам доводиться діяти, покладаючись на власну обачність", — пояснив він.

Один зі взводних командирів сказав, що вище керівництво неодноразово відхиляло його запити змінити оборонні позиції підрозділу, тому що він знав, що вони не втримають лінію.

"Ті люди, які стоять до кінця, виявляються зниклими безвісти", — пояснив він, додавши, що за останні чотири місяці тіла щонайменше 20 українських солдатів не змогли забрати з поля бою: через інтенсивність боїв евакуація була пов'язана з ще більшими жертвами.

"Якщо ми відступимо до кордонів, вони не зупиняться"

Одне з нещодавніх бойових зіткнень відбулося в районі Воронцового Фото: NYT

Українські солдати сказали, що не були готові до агресивної російської відповіді в Курській області — і тепер не можуть ні контратакувати, ні відступити.

"Іншого виходу немає. Ми будемо тут битися, тому що якщо відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться. Вони продовжать просуватися", — сказав один із командирів підрозділу дронів.

Позиція Генштабу

У коментарі Генштабу ЗСУ журналістам повідомили, що Сили оборони щодня завдають втрат особовому складу і техніці ЗС РФ. Українські захисники забезпечені "всім необхідним", щоб продовжувати виконувати свій обов'язок.

Одне з нещодавніх бойових зіткнень відбулося в районі Воронцового, укріпленій зоні між згаданим населеним пунктом і Крем'яним. До минулого тижня ця територія перебувала під контролем України. Але цього тижня частина території вже була захоплена російськими військами, тепер українські військові побоюються, що ЗС РФ дійдуть до ключового логістичного маршруту.

Говорячи про втрати територій на Донбасі, де російські війська наближаються до ключового пункту постачання, деякі солдати ставлять собі питання, чи варто було починати курську операцію.

"Усе, про що військові можуть думати зараз, так це тільки про те, що Донбас просто продали, — заявив один із командирів взводу. — За яку ціну?"

Нагадаємо, що, за даними фінської преси, Росія відпрацьовує напад на Фінляндію.

Також повідомлялося, що іноземним добровольцям в Україні спростили отримання посвідки на проживання в Україні.