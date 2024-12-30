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Военный Фокус Российско-украинская война

Радостный сюрприз к Новому году: в Украину вернули 187 военнопленных (фото)

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Фото: Telegram / Zelenskiy Official | В рамках обмена 30 декабря домой также вернулись двое гражданских, которых захватили в плен в Мариуполе

Накануне Нового года из российского плена освободили почти 190 украинцев. Среди них — защитники "Азовстали", ЧАЭС и Змеиного.

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30 декабря Украина провела обмен военнопленными. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Возвращение наших людей из российского плена — это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", — заявил он.

Домой вернулись защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди освобожденных военнопленных — солдаты, сержанты, офицеры.

"Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы освободить из российской неволи "каждого и каждую".

"Это наша цель. Мы никого не забываем", — заверил он.

Зеленский поблагодарил за радостное событие команду, которая работает над обменами пленными, и всех партнеров, которые помогают в этом, в частности Арабские Эмираты.

Напомним, 30 декабря в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВСУ получат зимнюю одежду нового образца. Министерство уже закупило куртки, которые будут служить воинам зимой 2025-2026 годов.

Украинские морпехи показали, как разгромили механизированный штурм ВС РФ с помощью FPV-дронов и артиллерии на Кураховском направлении. По данным аналитиков, удар по колонне российской техники состоялся 29 декабря