"Швидкого рішення не буде": Україні варто вести "реалістичні дискусії" щодо територій, — Макрон

Глава Франції Макрон переконаний, що капітуляція України стане проблемою для європейців і американців. Він вважає, що це підірве довіру до Заходу в випадку ухвалення подібного компромісу.

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Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Україні слід вести "реалістичні дискусії" щодо територіальних питань. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Під час щорічної зустрічі з французькими послами, лідер Франції закликав українців "вести реалістичні дискусії" щодо питань повернення територій. Він переконаний, що лише вони (українці — ред.) "можуть їх вести", аби розв'язати війну, спричинену російським вторгненням у 2022 році.

"Сполучені Штати Америки повинні допомогти нам змінити характер ситуації та переконати Росію сісти за стіл переговорів", в той час, як європейці повинні будуть "побудувати гарантії безпеки" для України, "що буде їх першочерговим обов'язком", — заявив Макрон.

Лідер Франції додає, що попри обіцянки майбутнього президента США Дональда Трампа, наразі "швидкого і легкого рішення в Україні не буде", виходячи з нинішніх умов.

"Новий американський президент сам знає, що Сполучені Штати не мають жодних шансів щось виграти, якщо Україна програє", — відзначає Макрон.

Глава французької держави вважає, що капітуляція України не принесе добра як для європейців, так і для американців. В такому випадку, переконаний Макрон, довіра до Заходу буде "підірваною", якщо буде погодження на "компроміс" через "втому від війни".

Нагадаємо, Фокус писав, що Зеленський зустрінеться з Трампом після його інавгурації. За словами українського президента, Україна використовує прорив в Курську область як козир для того, щоб РФ не заморозила конфлікт.

Раніше видання Bild повідомляло, що Путін сигналізує про завершення війни у 2025 році. На думку журналістів, Кремль займається плануванням загальних виборів у 2026 році, під час яких росіянам будуть пояснювати причини завершення війни в Україні, ідеться у звіті німецьких аналітиків.