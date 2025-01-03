Є три ознаки: Путін сигналізує про завершення у 2025 році, — Bild

Кремль займається плануванням загальних виборів у 2026 році, під час яких росіянам будуть пояснювати причини завершення війни в Україні, ідеться у звіті німецьких аналітиків.

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Німецькі урядовці проаналізували інформацію, яка, починаючи з 2023 року, з'являлась в російському інформаційному полі. Ґрунтуючись на цих публікаціях, вони розглядають кілька сценаріїв для 2025 року. В одному з них ідеться про завершення війни РФ через погіршення економічної ситуації. Про аргументи на користь мирного сценарію і про те, наскільки серйозно до цього ставляться, написало видання Bild.

На порталі пояснили, що отримали інформацію про аналітичний звіт, отриманий урядом Німеччини. У звіті проаналізували кілька сценаріїв розвитку подій у 2025 році і один з них містить "вибухову оцінку". Зокрема, ідеться про те, що РФ "надсилає відповідні сигнали" і може припинити війну до кінця 2025 року, написало Bild.

У звіті навели кілька ознак того, що Кремль готується до завершення бойових дій:

погіршується економічна ситуація і про це свідчить зростання процентних ставок та цін, а також девальвація рубля на 20%. Крім того, хоч ВПК працює у три зміни, очікуване зростання ВВП у новому році — лише 1% (а раніше було 3%); у російському виданні "Комерсант" ще у 2023 році опублікували статтю, у якій ішлося про підготовку до виборів у 2026 році. При цьому навіть вказувався відсоток підтримки, яку планують отримати в Кремлі — на рівні не менш як 55%; Москва розробляє меседжі, якими повідомить населенню про "досягнення цілей" вторгнення в Україну. Також розробляють програми інтеграції мільйонів російських військових у мирне життя.

Водночас у статті Bild підкреслюється, що не варто надто сильно вірити повідомленням, які публічно з'являються у російському інформаційному полі. Як доказ, журналісти нагадали події зими 2022 року, коли Кремль до останніх годин запевняв, що не планує нападати на Україну.

"Ми конкретно говоримо про можливий сценарій. Сигнали з Кремля, як завжди, можуть означати щось інше, протилежне або нічого. Тим не менш, російські сигнали уважно відстежуються та аналізуються з німецької сторони", — підсумувало видання.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, 2 січня у мережі опублікували інтерв'ю президента Володимира Зеленського, у якому, серед іншого, пролунали заяви щодо завершення війни. Політик заявив, що українці наполягають на досягненні справедливого миру з чіткими гарантіями безпеки від західних партнерів. При цьому не буде згоди на зменшення армії, оскільки у такому випадку РФ знищить Україні, заявив він.

Раніше щодо завершення війни висловились у Кремлі. Наприклад, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що мир можливий виключно відповідно до умов, які були озвучені раніше. Зокрема, Україна повинна визнати, що окуповані території тепер є частиною Росії, відмовитись назавжди від вступу в НАТО, зменшити армію та відмовитись від національної ідентичності.

Крім того, в грудні щодо сценаріїв завершення війни висловився майбутній спецпредставник 47 президента США Кіт Келлог. Згідно з можливим баченням нової адміністрації, ідеться майже про те саме, що говорив Лавров, але з певними нюансами. Зокрема, Україна має погодитись, що вертатиме окуповані території лише дипломатичним шляхом та відмовляється від Альянсу на 20 років. При цьому США надають їй максимум зброї, і це має стати єдиним інструментом тиску на Кремль.

Нагадуємо, видання Finacial Times опублікувало п'ять сценаріїв політики, які може запроваджувати новообраний президент США Дональд Трамп: у деяких з них нехтують інтересами і України, і Тайваню.