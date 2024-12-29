"Нерушимый договор": Россия озвучила новое условие для переговоров с Украиной

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия всегда была готова к переговорам. Москву не устраивают предложения США по отложенному членству Украины в НАТО и вводу европейских миротворцев.

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Россия открыта к переговорам по вопросу завершения войны в Украине, но будущий договор между воюющими сторонами должен стать нерушимым. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС.

Лавров утверждает, что Россия всегда была и остается готовой к переговорам. Однако речь может идти только о "надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта", добавил он.

В МИД РФ также отмечают, что соглашение должно закрепить механизм невозможности нарушения договоренностей. Говоря о возможности переговоров, министр отметил, что необходимо понимать, "с кем и о чем их вести". Обсуждать надо отнюдь не праздные вопросы, заключил Лавров.

При этом Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев ЕС и Британии.

"Он [Трамп] ведет речь о "заморозке" боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет и ввести в Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил", — подчеркнул министр.

В Москве, по его словам, не получали официальные сигналы от США по урегулированию войны от администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Напомним, на пресс-конференции в Москве 26 декабря Сергей Лавров назвал перемирие с Украиной "путем в никуда". РФ нужны надежные договоренности, а не "пустые разговоры", сообщал министр.

Фокус ранее писал о неоднократных обещаниях Трампа остановить войну в Украине за сутки. Новоизбранный президент США считает этот конфликт "ужасным и отвратительным".