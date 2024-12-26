"Путь в никуда": Россия отвергла идею перемирия с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что Запад ведет разговоры о перемирии ради "накачки Украины оружием". В то же время Россия требует "надежные договоренности".

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Российская сторона считает, что перемирие с Украиной на сегодня является "путем в никуда". Об этом заявил на пресс-конференции в Москве 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, России нужны надежные договоренности, а не "пустые разговоры". Москва якобы не выдвигает предварительных условий насчет переговоров по Украине, а требует исполнить имевшиеся договоренности.

Глава МИД также добавил, что сейчас Москва наблюдает "разговоры о каком-то перемирии для продолжения накачки Украины оружием". Исходя из текущей ситуации, Россия требует "окончательных юридических договоренностей" с фиксацией всех условий обеспечения безопасности РФ.

"И конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей", — сказал Лавров.

Россия также слышит сигналы команды президента США Дональда Трампа о заинтересованности возобновить диалог, что является "разумным и нормальным решением, заявил министр.

Кроме этого, Лавров утверждает, что Франция несколько раз по закрытым каналам предлагала РФ наладить диалог по Украине без участия украинских представителей.

"Просто диалог по украинскому вопросу. И это нарушает принцип, который Запад постоянно повторяет, что ни слова об Украине без Украины", — подчеркнул чиновник.

Напомним, издание The Washington Post писало о серьезных переменах в риторике президента Украины Владимира Зеленского по поводу переговоров о прекращении войны с РФ. Украинский лидер сосредоточился на необходимости обеспечения долгосрочной безопасности для Украины, а не на скором возврате территорий.

Президент США Дональд Трамп надеется на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле говорят, что реальных предпосылок для организации такой встречи пока нет