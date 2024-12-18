Как Трамп может принудить Зеленского и Путина к мирным переговорам, — Sky News

По словам бывшего посла в РФ Майкла Макфола, предложение вступления в НАТО для неоккупированных частей Украины поможет компенсировать "горькую уступку". В таком случае "гигантский кусок страны останется под российской оккупацией".

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Дональд Трамп неоднократно обещал остановить войну в Украине "за 24 часа" после вступления в должность в следующем месяце, но не сообщил о деталях, как это можно сделать. Об этом пишет Sky News.

На этой неделе избранный президент США назвал конфликт "ужасным" и "отвратительным" и выразил намерение добиться прогресса в направлении мира.

Киев опасается, что Трамп сократит военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть страну к переговорам. Но бывший посол США в РФ Майкл Макфол говорит, что лучший способ начать переговоры с отправки Украине большего количества вооружений.

Макфол отметил, что Трамп должен ускорить военную помощь, которая уже была одобрена, а затем предоставить еще больше оружия, чтобы остановить текущее наступление России на востоке Украины. По его словам, в таком случае на поле боя возникнет патовая ситуация, которая может послужить толчком к переговорам с Москвой.

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"Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда российские вооруженные силы больше не смогут захватывать значительные украинской территории, или, что еще лучше, хотя и менее вероятно, когда российские солдаты начнут терять позиции", — написал он в статье для Foreign Affairs.

По словам дипломата, чтобы начать серьезные переговоры, Путин должен сначала поверить, что США не бросят Украину.

Макфол считает, что Трамп также должен убедить Владимира Зеленского прекратить боевые действия, что представляет собой "значительную проблему". Недавний опрос показал, что 88% украинцев по-прежнему верят, что Украина выиграет войну.

Предложение вступления в НАТО для неоккупированных частей Украины поможет компенсировать "горькую уступку", поскольку в таком случае "гигантский кусок страны останется под российской оккупацией".

"Это единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев прекратить боевые действия", — считает дипломат.

Мирные переговоры Украины и России: позиция Киева

В интервью Sky Зелеский предположил, что такая сделка может сработать, если приглашение в НАТО признает международно признанные границы Украины.

Напомним, что Зеленский рассказал о плане Трампа и завершении войны.

Ранее сообщалось, что в январе в Киев приедет представитель Трампа, чтобы как можно скорее остановить боевые действия.