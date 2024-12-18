Як Трамп може примусити Зеленського і Путіна до мирних переговорів, — Sky News

За словами колишнього посла у РФ Майкла Макфола, пропозиція вступу до НАТО для неокупованих частин України допоможе компенсувати "гірку поступку". У такому разі "гігантський шматок країни залишиться під російською окупацією".

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Дональд Трамп неодноразово обіцяв зупинити війну в Україні "за 24 години" після вступу на посаду наступного місяця, але не повідомив про деталі, як це можна зробити. Про це пише Sky News.

Цього тижня обраний президент США назвав конфлікт "жахливим" і "огидним" і висловив намір домогтися прогресу в напрямку миру.

Київ побоюється, що Трамп скоротить військову допомогу Україні, щоб спонукати країну до переговорів. Але колишній посол США у РФ Майкл Макфол каже, що найкращий спосіб почати переговори — це надсилання Україні більшої кількості озброєнь.

Макфол зазначив, що Трамп повинен прискорити військову допомогу, яку вже було схвалено, а потім надати ще більше зброї, щоб зупинити поточний наступ Росії на сході України. За його словами, у такому разі на полі бою виникне патова ситуація, яка може послужити поштовхом до переговорів із Москвою.

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"Путін вестиме серйозні переговори тільки тоді, коли російські Збройні сили більше не зможуть захоплювати значні українські території, або, що ще краще, хоча й менш імовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції", — написав він у статті для Foreign Affairs.

За словами дипломата, щоб почати серйозні переговори, Путін має спочатку повірити, що США не кинуть Україну.

Макфол вважає, що Трамп також повинен переконати Володимира Зеленського припинити бойові дії, що є "значною проблемою". Нещодавнє опитування показало, що 88% українців, як і раніше, вірять, що Україна виграє війну.

Пропозиція вступу до НАТО для неокупованих частин України допоможе компенсувати "гірку поступку", оскільки в такому разі "гігантський шматок країни залишиться під російською окупацією".

"Це єдина карта, яку Трамп може розіграти, щоб переконати українців припинити бойові дії", — вважає дипломат.

Мирні переговори України та Росії: позиція Києва

В інтерв'ю Sky Зелеський припустив, що така угода може спрацювати, якщо запрошення в НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про план Трампа і завершення війни.

Раніше повідомлялося, що в січні до Києва приїде представник Трампа, щоб якомога швидше зупинити бойові дії.