Прогресс от Дональда: почему Трамп заговорил о позитивных сдвигах на пути к миру

Дональд Трамп заявляет, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса". На чем базируются такие утверждения избранного президента США, выяснял Фокус.

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В понедельник, 16 декабря, будущий американский президент Дональд Трамп дал свою первую официальную пресс-конференцию после победы на выборах в ноябре. Он собрал журналистов в своем поместье Мар-а-Лаго (Палм-Бич, штат Флорида), чтобы поделиться планами своего президентства, которое начнется после инаугурации 20 января.

Среди проблем, которые ждут своего решения, избранный президент назвал "конфликт в Украине", урегулировать который, по его мнению, будет еще сложнее, чем ближневосточный.

Изменилось ли видение Трампа относительно российско-украинской войны

Говоря о российско-украинской войне избранный президент США отметил, что ситуация осложнилась после принятия нынешней администрацией США решения о ракетных ударах американским оружием вглубь России. "Я не думаю, что стоило бы разрешать запуск ракет на 200 миль в Россию. Я думаю, что это было плохое решение, и это втянуло корейцев из Северной Кореи в войну", — сказал Трамп. И сразу вспомнил, что с Ким Чен Ином у него "хорошие отношения". "Я единственный, у кого они есть", — сказал избранный президент США.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли он отменить решение об ударах вглубь РФ, Трамп ответил следующим образом: "Да, я мог бы... Я думаю, это было очень глупо".

"Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая происходит в Украине, между Россией и Украиной. Мы достигли небольшого прогресса, но это сложная ситуация. Мы должны действовать как можно лучше. Посмотрим, что произойдет... С момента выборов мы работаем каждый день, чтобы мир мог немного передохнуть, чтобы избавиться от войн", подытожил Трамп, добавив, что в Украине "ровная земля", поэтому "единственное, что останавливает пулю, — это человеческое тело".

Весьма показательно, что Дональд Трамп уже не утверждает, что остановит боевые действия за сутки, но уверяет, что по крайней мере намерен "существенно продвинуться на этом направлении".

Действительно ли Путин готовит почву для "победы" по одному из пунктов "СВО"

Предположив, что прогресс Трамп увидел, прежде всего, со стороны Украины, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатировал: "Официальный Киев систематически говорит о готовности осуществлять определенные шаги на пути к миру, тогда как Москва занимает прямо противоположную позицию. И Трамп, что очень важно, уже осознал, что главным препятствием на пути к миру является именно позиция, а, точнее, поза России. И каких-то изменений этой позы мы пока не наблюдаем, хотя можем предполагать, что у РФ, как всегда, есть очень существенные расхождения между публичной позицией и той позицией, которую они выражают во время переговоров".

Официальный Киев систематически говорит о готовности осуществлять определенные шаги на пути к миру

Наряду с тем, по убеждению эксперта, определенные признаки оживления со стороны России наблюдаются: "Например, Белоусов (глава Минобороны РФ. — Ред.) на днях заявил, что ВСУ потеряли более миллиона человек. Конечно, мы это можем воспринимать как очередную глуповатую пропаганду, но, я думаю, в данном случае все немного сложнее".

Собственно, сложность предполагает Петр Олещук, заключается в том, что россияне таким образом, могут готовиться к объявлению о том, что задача по демилитаризации Украины была выполнена.

Почему Трамп имеет предвзятое отношение и к Зеленскому, и к Путину

Дональд Трамп, не имея предварительных заверений, вряд ли вышел бы с публичными заявлениями об определенном прогрессе в урегулировании российско-украинской войны, считает политолог Олег Постернак. В этом контексте эксперт, напомнив в разговоре с Фокусом о недавней встрече в Париже Зеленского, Трампа и Макрона, констатировал: "Скорее всего, Трамп все же коммуницировал с Путиным через Орбана 11 декабря, когда венгерский премьер имел с главой Кремля часовой разговор. Таким образом, очевидно, что Трамп обладает базовой информацией, которая обусловливает возможность уверенно говорить о "небольшом прогрессе". Кроме того, не следует забывать о том, что работает скрытая косвенная дипломатия, участники которой согласовывают определенные линии дальнейшего движения на пути к миру".

Трамп, убежден политолог, уже четко осознал, что кейс российско-украинской войны, позволяет ему "очень быстро и масштабно" представить себя в качестве человека, примирившего Украину и Россию и таким образом получить "максимальный пиар глобально уровня".

Между тем эксперт констатирует, что у Трампа есть определенная предвзятость в отношении Зеленского, учитывая, что в 2020 году именно из-за телефонного разговора с ним республиканец едва не получил импичмент: "Эта история имеет какие-то оттенки в восприятии Трампа. Но предвзятость есть и в отношении Путина, с которым Трамп встречался при первой каденции несколько раз и имел возможность составить свое впечатление о нем. Кстати, это впечатление может совершенно не соответствовать публичным комментариям о "друге Владимира". Трамп — это макрореалист новой политической волны и для него не всегда публичное является основой для непосредственной политической и дипломатической работы. И несмотря на то, что он ранее неоднократно заявлял, как гордится Путиным, как лидером, именно Трамп ввел в отношении РФ санкции и предоставил Украине первое летальное оружие".

Многие действия, которые совершил Трамп, носят четко выраженный антикремлевский оттенок Фото: Atlantic Council

В общем, немало действий, которые совершил Трамп при своей первой каденции, отмечает эксперт, носят четко выраженный антикремлевский оттенок.

Что на самом деле происходит на мирном треке

Политолог Игорь Чаленко, комментируя Фокусу заявление Трампа о "небольшом прогрессе" в вопросе российско-украинской войны, отмечает следующее: "Могу предположить, что в данном случае речь идет о коммуникации благодаря советникам избранного президента США, как с Киевом, так и с Москвой. Вполне возможно, в этом направлении задействован господин Келлог (кандидат на должность специального посланника по вопросам российско-украинской войны. — Ред.) Хотя здесь мы можем вспомнить его недавнюю перепалку с российским олигархом Малофеевым, а затем предположить, что в кадровой колоде Трампа есть и другие переговорщики. Впрочем, судя по выступлению Небензи на заседании Совбеза ООН, честно говоря, как по мне, нет не то что "маленького прогресса", о котором говорит Трамп, а есть даже определенный регресс. Потому что это было не выступление, а сплошной ужас и наглая дипломатическая провокация за счет сотен наших военнопленных, которых Украина якобы не хочет забирать. То есть, де-факто Российская Федерация открыто и в откровенно хамской манере отказывается вообще от реальных переговоров".

По мнению эксперта, новоизбранному президенту Соединенных Штатов крайне важно показать, что даже до инаугурации он достиг какого-то результата. Однако, констатирует эксперт, пока можно говорить разве что о результате со стороны Украины, которая четко продемонстрировала свою заинтересованность в завершении войны в координации с западным миром. Официальный Киев движется с абсолютно конструктивной позицией, резюмирует Игорь Чаленко, подчеркивая, что это целиком и полностью диссонирует с "игрищами Кремля". Сейчас, когда ситуация максимально приблизилась к вероятности прекращения режима огня, акцентирует Игорь Чаленко, Кремль "очень испугался этого" и предельно оперативно включил заднюю.