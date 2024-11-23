Трамп был очарован Путиным: Меркель вспомнила, как президент США восхищался диктаторами

По словам Меркель, Дональд Трамп жил в парадигме, что поражение одного государства — это обязательно победа другого.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей первой каденции был очарован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом вспоминает бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах, которые публикует газета Die Zeit.

В частности, во время первой встречи Меркель с Трампом в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома президент США спросил ее об отношениях с Путиным.

"Он, очевидно, был очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами восхищали его", — написала Меркель.

По ее словам, Трамп рассматривал все с точки зрения "застройщика", который стремится завоевать определенный участок "земли".

"Для него все страны конкурировали друг с другом, где успех одной был поражением другой. Он не верил, что благосостояние каждого можно повысить путем сотрудничества", — отметила Меркель в мемуарах.

Бывший канцлер Германии также вспомнила, насколько сложной была пресс-конференция после первого разговора с Трампом.

"Мы говорили на двух разных уровнях. Трамп — на эмоциональном уровне, я — на уровне фактов... Казалось, он не стремился решить проблемы, о которых мы говорили", — пояснила Меркель.

Она подчеркнула, что во время общения с журналистами она старалась отвечать фактами и цифрами на все нарекания, которые звучали от Трампа.

"Мне показалось, что он пытался заставить собеседника почувствовать себя виноватым. Когда он понял, что я активно ему возражаю, то резко оборвал свою тираду и сменил тему", — вспомнила Меркель.

Напомним, в этих же мемуарах Меркель вспомнила довоенное признание Путина относительно Украины.

20 ноября Reuters писало о том, что Путин готов к переговорам с Трампом по Украине.