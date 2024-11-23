Трамп був зачарований Путіним: Меркель згадала, як президент США захоплювався диктаторами

За словами Меркель, Дональд Трамп жив у парадигмі, що поразка однієї держави — це обов'язково перемога іншої.

Новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції був зачарований президентом РФ Володимиром Путіним. Про це згадує колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах, які публікує газета Die Zeit.

Зкорема, під час першої зустрічі Меркель з Трампом у 2017 році в Овальному кабінеті Білого дому президент США запитав її про стосунки з Путіним.

"Він, очевидно, був дуже зачарований російським президентом. У наступні роки у мене склалося враження, що політики з автократичними і диктаторськими рисами захоплювали його", — написала Меркель.

За її словами, Трамп розглядав все з точки зору "забудовника", який прагне вибороти певну ділянку "землі".

"Для нього всі країни конкурували одна з одною, де успіх однієї був поразкою іншої. Він не вірив, що добробут кожного можна підвищити шляхом співпраці", — зазначила Меркель у мемуарах.

Колишня канцлерка Німеччини також пригадала, наскільки складною була прескоференція після першої розмови з Трампом.

"Ми говорили на двох різних рівнях. Трамп — на емоційному рівні, я — на рівні фактів… Здавалося, він не прагнув вирішити проблеми, про які ми говорили", — пояснила Меркель.

Вона підкреслила, що під час спілкування з журналістами вона намагась відповідати фактами і цифрами гна всі дорікання, які лунали від Трампа.

"Мені здалося, що він намагався змусити співрозмовника відчути себе винним. Коли він зрозумів, що я активно йому заперечую, то різко обірвав свою тираду і змінив тему", — пригадала Меркель.

Нагадаємо, у цих же мемуарах Меркель згадала довоєнне зізнання Путіна щодо України.

20 листопада Reuters писало про те, що Путін готовий до переговорів із Трампом щодо України.