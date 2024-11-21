Трамп почав продавати ексклюзивні гітари з гаслом своєї передвиборчої кампанії (фото)

Гітара від новообраного голови Білого дому обійдеться покупцям щонайменше в $1250, а ось музичний інструмент із підписом політика коштуватиме значно дорожче.

Новообраний президент США Дональд Трамп розширив свою лінійку фірмових продуктів, включивши до неї серію гітар. Він опублікував у Truth Social фотографію, де підписує музичний інструмент, пише Laredo Morning Times.

Останнє доповнення, "Limited Edition '45' Guitar", має дизайн американського прапора та орла на корпусі, а також гасло Трампа "Make America Great Again" на грифі. Ці гітари доступні як в акустичному, так і в електричному стилі за ціною $1250 і $1500 відповідно. Крім того, є моделі "Presidential" і "God Bless the USA", а також гітари "Signature Edition", які продаються за ціною $10 000 доларів і містять підпис Трампа.

Гітари прикрашені написом "Make America Great Again" Фото: gettrumpguitars.com

Залишається незрозумілим, яка фінансова угода існує між Трампом і доходами від продажу гітар. Він має історію злиття своїх політичних і ділових інтересів, і низку фірмових продуктів було запущено з початку його кампанії в Білому домі 2024 року. Деякі з них, такі як "Офіційна колекція годинників Трампа", пов'язані з CIC Ventures LLC, компанією, зазначеною в його декларації за 2023 рік.

Гітара з підписом Трампа обійдеться в $10 000 Фото: gettrumpguitars.com

На вебсайтах, присвячених таким товарам, як годинники, зазначається, що на них поширюється "платна ліцензійна угода", той самий механізм, що давав змогу Трампу задовго до того, як він зайнявся політикою, роками отримувати прибуток від продажу всього: від води до горілки та стейків.

Напередодні своєї перемоги на загальних виборах Трамп цього року оголосив про продаж срібних монет номіналом $100 із зображенням свого обличчя, а також закликав своїх прихильників витратити $59,99 доларів на Біблію "Боже, благослови США". Книга, крім перекладу версії короля Якова, містить копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності та Клятви вірності, а також рукописний приспів пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходить на своїх заходах.

Він також продавав нові кросівки з брендом Трампа на "Sneaker Con", заході, який позиціонує себе як "Найбільше шоу кросівок на Землі", і пробував себе в NFT, або невзаємозамінних токенах. За минулий рік республіканець заробив від $100 000 до мільйона на серії цифрових торговельних карток, де він був зображений у мультяшних образах, зокрема у вигляді астронавта, ковбоя і супергероя.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп поголив наголо чоловіка міністра освіти США.