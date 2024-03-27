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"Євангеліє від Дональда": Трамп продає Біблію за $60, але не згадав жодної цитати (відео)

Дональд Трамп біблія
Фото: the-times | Дональд Трамп закликає "знову зробити Америку такою, що молиться"

У вірусному ролику Трамп помилився з назвою однієї з книг Біблії: замість "Другого послання до Коринтян" у нього вийшло "два коринтянина". А на прохання процитувати улюблений біблійний вірш він відповів, що це дуже особисте.

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Дональд Трамп почав продавати спеціальний варіант Біблії. Після чого стала вірусною добірка відеороликів різних років, у яких кандидат у президенти США говорить про Біблію і, серед іншого, туманно відповідає на прохання процитувати який-небудь улюблений вірш. Відео в соцмережі X опублікував американський журналіст Рон Філіпковскі.

Дональд Трамп — про Біблію

Трамп закликає своїх прихильників купувати варіант Біблії "God Bless the USA Bible" за $59.99. Назву взято з пісні кантрі-виконавця Лі Грінвуда.

На сайті, де можна купити книжку, повідомляють, що це традиційний переклад "Біблії короля Якова" у зручному для читання дизайні.

"Цю Біблію з великим шрифтом можна взяти до церкви, для вивчення, на роботу, в подорож тощо" — йдеться на сайті.

До примірника книги додано: рукописний приспів до пісні Лі Грінвуда "Боже, благослови США", Конституцію США, Білль про права, Декларацію Незалежності та Присягу вірності прапору США.

Дональд Трамп із Біблією Fullscreen
Дональд Трамп із Біблією

Трамп, який, судячи з усього, стане номінантом на президентський пост від Республіканської партії 2024 року, спробує заручитися підтримкою електорату з середовища євангельських християн.

"Усім американцям потрібна вдома Біблія, а в мене їх багато. Це моя улюблена книга, — каже він у рекламному ролику на Truth Social. — Я з гордістю закликаю вас завести таку Біблію. Зробимо Америку такою, що знову молиться [make America pray again]".

У вірусному ролику є кадр, коли Трамп помилився з назвою однієї з книг Біблії. Замість "Другого послання до Коринтян" у нього вийшло "два коринтянина".

До слова, у 2016 році після цього конфузу Трамп пояснив, що винен Тоні Пенкінс — політик і пастор зі штату Луїзіана.

"Тоні Перкінс написав це мені. Він взагалі-то написав 2, написав номер, 2 Коринтянина. Я сказав те, що і Тоні, Тоні має знати краще, ніж будь-хто інший", — пояснив Трам.

Помилка розсмішила аудиторію, перед якою він виступав. Після бурхливої реакції присутніх він сказав, що його мама-шотландка теж би вимовила "два коринфянина".

В опублікованому відео також є кадр з інтерв'ю 2015 року, під час якого Трампа попросили навести цитату з Біблії, а він пояснив, що не хотів би цього робити, тому що для нього це дуже особисте питання.

У ролику є ще відрізок зі словами про те, що "перечитував Біблію кілька разів".

"Мені не подобається ця аналогія, але, як і з хорошим фільмом, чудовим, приголомшливим фільмом. Ви подивитеся його раз і подивитеся 20 разів, і щоразу він буде вам подобатися більше", — сказав він.

У 2015 році в The Washington Times також з'явилася замітка про те, що "Дональду Трампу подобається вірш Біблії, якого в ній насправді немає".

Через три тижні після того, як Трампа попросили процитувати улюблений біблійний вірш, у нього нарешті з'явилася відповідь, йшлося в публікації Дженні Джонсон. Йому подобається той розділ, де "в Книзі Притч йдеться про заздрість".

"Притчі, глава "ніколи не йди на поводу заздрості", — сказав він в інтерв'ю "The Brody File" Christian Broadcasting Network.

"Неясно, чи цінує Трамп цю цитату тому, що йому особисто доводилося боротися із заздрістю, чи із заздрістю інших", — зазначила авторка.

Нагадаємо, що ЗМІ порівняли рейтинги Байдена і Трампа у США.

Також повідомлялося, що НАТО може взяти на себе частину зобов'язань Америки щодо допомоги Україні.