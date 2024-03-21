Різниця в 1%: ЗМІ порівняли рейтинги Байдена і Трампа у США (інфографіка)
Як зазначають журналісти, обидва кандидати в президенти США "непопулярні" серед американців, тому вибори покажуть, кого громадяни вважають "найменш поганим варіантом".
Нинішній президент США Джо Байден отримав у передвиборчому опитуванні на 1% голосів більше, ніж його опонент Дональд Трамп. Відповідні дані опублікував журнал The Economist 21 березня.
Опубліковане виданням опитування показує, що рейтинг Байдена становить 45%, а Трампа — 44%.
За словами авторів публікації, це свідчить про те, що обидва політики "непопулярні" у США. У виданні вказали на те, що президентство Байдена відзначалося високою інфляцією, великими витратами на промислову політику і "заворушеннями", у той час, як Трампу було пред'явлено федеральні звинувачення у справі про "скасування" результатів попередніх виборів та три інші кримінальні звинувачення.
Журналісти підкреслили, що прийдешні вибори, ймовірно, будуть не "конкурсом популярності", а радше "референдумом про те, кого американці вважають найменш поганим варіантом".
У виданні також підкреслили, що дані передвиборчих опитувань можуть не збігатися з реальними результатами виборів, які відбудуться у США 5 листопада 2024 року.
Нагадаємо, на думку аналітика Мартіна Вулфа, колишній президент США Дональд Трамп і його поплічники мають намір "подарувати" Володимиру Путіну незаслужену перемогу у війні проти України.
Своєю чергою Дональд Трамп в інтерв'ю від 17 березня висловив сподівання на те, що Росії не вдасться поглинути Україну під час війни. Він також заявив, що якби 2 роки тому в США був "справжній лідер", то б Володимир Путін не почав повномасштабне вторгнення.