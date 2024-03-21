Разница в 1%: СМИ сравнили рейтинги Байдена и Трампа в США (инфографика)

Как отмечают журналисты, оба кандидата в президенты США "непопулярны" среди американцев, поэтому выборы покажут, кого граждане считают "наименее плохим вариантом".

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Нынешний президент США Джо Байден получил в предвыборном опросе на 1% голосов больше, чем его оппонент Дональд Трамп. Соответствующие данные опубликовал журнал The Economist 21 марта.

Опубликованный изданием опрос показывает, что рейтинг Байдена составляет 45%, а Трампа — 44%.

Рейтинги Байдена и Трампа Фото: The Economist

По словам авторов публикации, это говорит о том, что оба политика "непопулярны" в США. В издании указали на то, что президентство Байдена было отмечено высокой инфляцией, большими расходами на промышленную политику и "беспорядками", в то время как Трампу были предъявлены федеральные обвинения по делу об "отмене" результатов предыдущих выборов и три других уголовных обвинения.

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Журналисты подчеркнули, что грядущие выборы, вероятно, будут не "конкурсом популярности", а скорее "референдумом о том, кого американцы считают наименее плохим вариантом".

В издании также подчеркнули, что данные предвыборных опросов могут не совпадать с реальными результатами выборов, которые пройду в США 5 ноября 2024 года.

Напомним, по мнению аналитика Мартина Вулфа, бывший президент США Дональд Трамп и его приспешники намерены "подарить" Владимиру Путину незаслуженную победу в войне против Украины.

В свою очередь Дональд Трамп в интервью от 17 марта выразил надежду на то, что России не удастся поглотить Украину в ходе войны. Он также заявил, что если бы 2 года назад в США был "настоящий лидер", то бы Владимир Путин не начал полномасштабное вторжение.