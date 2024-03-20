Трамп после выборов может "подарить" Путину победу в Украине, — аналитик

По словам Мартина Вулфа, кандидат в президенты США желает обеспечить провал своего оппонента Джо Байдена, поэтому блокирует выделение военной помощи для Киева. Это играет на руку Кремлю.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его приспешники намерены "подарить" Владимиру Путину незаслуженную победу в войне. Об этом заявил аналитик Мартин Вулф для The Financial Times.

По его словам, пока что американский политик является лишь кандидатом на должность главы государства, но уже в ноябре все может измениться. Если его выберут на второй срок, тогда Владимир Путин с его рук может "получить победу над Украиной".

Дело в том, что еще в августе 2023 года администрация Джо Байдена призвала Конгресс выделить деньги для Украины, на помощь при стихийных бедствиях и на усиление контроля над южной границей. Дональд Трамп выступил против этого и один из мотивов в том, чтобы обеспечить провал нынешнего американского лидера, говорит аналитик.

Республиканцы сначала не смогли принять законопроект о помощи Украине, Тайваню, Израилю и гражданскому населению Газы, но позже это все таки произошло. Далее нужно пройти Палату представителей, где он уже несколько месяцев обговаривается.

"Это потому, что пудель Трампа, спикер Майк Джонсон, отказывается ставить этот законопроект на голосование, зная, что он будет принят, и опасаясь, похоже, что Трамп накажет его, попытавшись предотвратить его переизбрание в Палату представителей в ноябре. Как и большинство сильных мира сего, Трамп превыше всего ценит лояльность", — говорится в материале.

В то же время, Украина на фронте продолжает борьбу, хоть и дается это крайне сложно, ведь Россия превосходит Киев по численности войск и количеству вооружения, как отмечается. Несмотря на это, ВСУ неоднократно показывали успехи, используя минимальные затраты Запада, ведь солдатам НАТО даже необязательно ехать воевать.

Сейчас же, как продолжает аналитик, Дональд Трамп вместе со своими приспешниками намерен "подарить" Владимиру Путину победу в Украине, которую он совершенно не заслужил.

"Мы знаем по преступлениям России в оккупированных регионах, какие ужасы они причинят, если одержат победу. Но на карту поставлено даже нечто большее. Если США сейчас откажутся от Украины, они пошатнут ее союзы до основания. Как Трампу удалось осуществлять такой контроль над своей партией? Ответ заключается в том, что большая часть республиканцев лояльна лично ему. Республиканцы — это секта", — говорит Мартин Вулф.

Соответственно, по мнению аналитика, это самые важные выборы в истории США с 1932 года, когда на должность главы государства избрали Франклина Делано Рузвельта.

Что касается длительности войны, то она может быть долгой и на истощение, прежде чем россияне поймут, что они не смогут стереть Украину с мировой карты.

"Роль западных союзников заключается только в поставках денег и оружия. Это не должно выходить за рамки их возможностей или воли. Оставить Украину сейчас, в час великой нужды, означало бы продемонстрировать катастрофическую слабость Запада в момент потенциального успеха: Россия возрадовалась бы, а западный альянс рухнет. Многие пришли бы к выводу, что США находятся в необратимом упадке. Для США и всего мира это действительно решающий момент", — подытожил Мартин Вулф.

Напомним, 18 марта сообщалось, что Дональд Трамп надеется, что России не удастся поглотить Украину, о чем он заявлял в одном из интервью. По словам бывшего американского президента, Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение, если бы США имели "настоящего лидера". Отдельно Дональд Трамп дважды уклонился от вопросов относительно предоставления Украине новой помощи.