"Слишком старый для президента": Байден пошутил о возрасте и психическом состоянии Трампа

Американский лидер считает, что его оппонент-республиканец очень старый для президентской должности. При этом Джо Байден старше Дональда Трампа на четыре года, а его поведение часто вызывало недоумение.

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Президент США Джо Байден 17 марта резко ответил 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу на его шутки о психическом состоянии. Событие произошло на ужине Gridiron Club, старейшей и одой из самых престижных журналистских организаций в мире, пишет агентство Reuters.

Появление Байдена на ужине, во время которого политики и журналисты обмениваются шутками, было первым случаем, когда президент присутствовал лично после Трампа в 2018 году.

Американский лидер заявил, что Трамп "уже слишком стар, чтобы снова быть президентом". Отметим, что Байдену сейчас 81 год, а Трампу — 77 лет.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть президентом. Другой — я", — заявил Байден перед более чем 650 гостями.

Стоит напомнить, что обычно Дональд Трамп ставил под сомнение умственные способности Байдена из-за его преклонного возраста. Часто Трамп не стесняется в выражениях в сторону оппонента публично.

На встрече со сторонниками в Джорджии неделю назад прямо назвал действующего президента идиотом. Трамп обвинил Байдена в неспособности гарантировать безопасность для Штатов.

Считают ли американцы Трампа и Байдена старыми политиками?

Согласно результатам социологического опроса ABC News/Ipsos, большинство американцев (59%) считают, что Байден и Трамп слишком стары для второго президентского срока.

В то же время 86% американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы быть президентом еще один срок, а 59% считают, что и Трамп, которому в июне исполнится 78 лет, слишком стар для высшей госдолжности.

Лишь каждый десятый американец уверен, что возраст двух политиков — не преграда для второго президентского срока.

Напомним, президент России Владимир Путин 13 марта сказал, что перед выборами президента США в 2020 году Дональд Трамп упрекал его в симпатиях к Байдену. В одной из бесед, как говорит Путин, Трамп спросил его: "хочешь, чтобы победил "спящий Джо"?"

Губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявил о выходе из президентской гонки в США ради поддержки Дональда Трампа. Спонсоры Десантиса говорили, что деньги для продолжения раскрутки кандидата закончились.