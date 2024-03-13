"Упрекал меня": Путин заявил, что Трамп обсуждал с ним президентские выборы в США (видео)

По словам российского президента, накануне выборов в 2020 году Дональд Трамп спрашивал у него, хочет ли он, чтобы победил "спящий Джо".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что перед выборами президента США в 2020 году тогдашний американский лидер Дональд Трамп упрекал его в симпатиях к Джо Байдену. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву 13 марта.

Путин прокомментировал свое недавнее заявление о том, что кандидатура Байдена для него более предпочтительна. По словам российского президента, в его предпочтениях ничего не меняется.

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"В последний год своей работы на посту президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену…. Это было четыре с лишним года назад", — сказал Путин.

Президент РФ также утверждает, что в одном из разговоров Трамп спросил его: "хочешь, чтобы победил "спящий Джо"?".

"А потом, к моему удивлению, его (Трампа) начали преследовать за то, что мы якобы поддержали его как кандидата. Ну бред какой-то", — заявил он.

Путин также подчеркнул, что РФ будет "работать с любым выбором" американского народа. По его словам, Москва якобы никогда не вмешивается в ни в какие выборы.

Интервью Владимира Путина

Напомним, 14 февраля Владимир Путин высказался о выборах в США, отметив, что для России лучшим президентом США будет Джо Байден, так как он "более опытный и прогнозируемый политик старой формации".

В свою очередь бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что президент Владимир Путин имеет рычаги влияния на экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, это может быть что-то связанное с финансами.