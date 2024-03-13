"Докоряв мені": Путін заявив, що Трамп обговорював із ним президентські вибори у США (відео)

За словами російського президента, напередодні виборів 2020 року Дональд Трамп запитував у нього, чи хоче він, щоб переміг "сплячий Джо".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що перед виборами президента США 2020 року тодішній американський лідер Дональд Трамп дорікав йому в симпатіях до Джо Байдена. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитрові Кисельову 13 березня.

Путін прокоментував свою нещодавню заяву про те, що кандидатура Байдена для нього краща. За словами російського президента, у його уподобаннях нічого не змінюється.

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"В останній рік своєї роботи на посаді президента пан Трамп, сьогоднішній кандидат у президенти, дорікав мені якраз у тому, що я симпатизую Байдену.... Це було чотири з гаком роки тому", — сказав Путін.

Президент РФ також стверджує, що в одній із розмов Трамп запитав його: "хочеш, щоб переміг "сплячий Джо"?".

"А потім, на мій подив, його (Трампа) почали переслідувати за те, що ми нібито підтримали його як кандидата. Ну маячня якась", — заявив він.

Путін також підкреслив, що РФ буде "працювати з будь-яким вибором" американського народу. За його словами, Москва нібито ніколи не втручається в жодні вибори.

Інтерв'ю Володимира Путіна

Нагадаємо, 14 лютого Володимир Путін висловився про вибори у США, зазначивши, що для Росії найкращим президентом США буде Джо Байден, оскільки він "більш досвідчений і прогнозований політик старої формації".

Зі свого боку колишній спікер Палати представників Ненсі Пелосі припустила, що президент Володимир Путін має важелі впливу на експрезидента США Дональда Трампа. На його думку, це може бути щось пов'язане з фінансами.