"Мусить постійно догоджати": Пелосі вважає, що Путін має "фінансовий" вплив на Трампа (відео)

Ексспікерка Палати представників США зазначила, що, говорячи про смерть Олексія Навального, колишній американський президент не засудив Володимира Путіна.

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Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі припустила, що президент Російської Федерації Володимир Путін має важелі впливу на експрезидента США Дональда Трампа. Про це вона сказала в ефірі MSNBC.

Пелосі зазначила, що Трампу знадобилося три дні, щоб відреагувати на смерть російського опозиційного політика Олексій Навального в колонії. Крім того, у своєму висловлюванні колишній американський президент не засудив Путіна.

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За словами ексспікерка Палати представників, ця заява була "нижчою за людську гідність". Вона також припустила, що російський лідер якимось чином впливає на американського політика.

"Що він (Путін) має на Дональда Трампа, що він повинен постійно догоджати Путіну", — сказала вона.

Пелосі підкреслила, що у неї немає інформації про те, яким саме чином Путін впливає на Трампа, однак, на її думку, це може бути пов'язано зі сферою фінансів.

"Я не знаю, що в нього на нього є, але я думаю, що це, ймовірно, фінансове. Я думаю, що це, ймовірно, фінансове", — заявила Пелосі.

Інтерв'ю Ненсі Пелосі

Що сказав Трамп про смерть Навального.

Як зазначає Reuters, Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що "раптова смерть" Олексія Навального допомогла йому краще усвідомити, що зараз відбувається у США. Він заявив, що йдеться про "повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори та судді ведуть США шляхом до знищення".

"Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах руйнують Америку. Ми — нація в занепаді, нація — невдаха!" — заявив політик.

Як зазначає CNN, пізніше Трамп також заявив, що Навальний був "дуже хоробрим хлопцем", але йому не слід було повертатися в Росію.

"Це відбувається і в нашій країні. Ми перетворюємося на комуністичну країну в багатьох відношеннях. І якщо ви подивитеся на це, я провідний кандидат, мені висунули обвинувачення. ... Мені висували обвинувачення чотири рази. У мене вісім або дев'ять судових процесів... і все через той факт, що я займаюся політикою", — додав він.

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Того самого дня президент США Джо Байден висловив співчуття родині Олексія Навального. Він зазначив, що наразі "ми не знаємо точно, що сталося", але впевнений, що до подій причетний Володимир Путін і його оточення.