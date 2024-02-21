Байден наказав помічникам приділяти особливу увагу скандальним заявам Трампа, — CNN

За даними журналістів, лідер Білого дому вважає вкрай важливим показати, що його ймовірний суперник-республіканець "не в собі" і що він не зможе обійняти посаду президента країни.

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Президент США Джо Байден віддав наказ своїм топпомічникам у передвиборчій кампанії приділяти додаткову увагу висловлюванням Дональда Трампа, які можуть провокувати аудиторію. Про це повідомляє видання CNN.

Згідно з двома джерелами, знайомими з указом президента, основна мета інструкцій Байдена, переданих його вищим співробітникам, полягала у збільшенні зусиль кампанії із привернення уваги до "недолугих" заяв Трампа в публічних виступах.

Нова вказівка президента, про яку раніше не повідомляли, вказує на те, що сам Байден надає величезного значення тому, щоб зобразити свого передбачуваного супротивника-республіканця як неадекватного і непридатного обіймати посаду. Протягом останніх кількох тижнів його кампанія заявляла, що вони повністю готові до того, що Трамп може стати кандидатом від Республіканської партії.

Команда президента з переобрання давно зосередилася на тому, щоб наголосити перед виборцями на чітких контрастах між Байденом і Трампом у плані їхнього темпераменту та світогляду.

Радники Байдена підкреслюють, що попередження виборців про те, який вигляд матимуть ще чотири роки президентства Трампа, стає центральним елементом їхньої стратегії на загальних виборах. Це стосується всіх аспектів, починаючи від зовнішньої політики і закінчуючи репродуктивними правами та захистом демократичних інститутів.

Нагадуємо, що експрезидент США Дональд Трамп запустив у виробництво лінію золотих кросівок. Модель називають "найбільшим шоу кросівок у світі".

Раніше Трамп заявив, що нинішня влада США і чинний президент Джо Байден перебувають під впливом "фашистів". На його думку, Байден "загрожує демократії".