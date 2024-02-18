"Загроза демократії": Трамп заявив, що Байдена контролюють "фашисти" (відео)

Дональд Трамп розкритикував ведення політики Джо Байдена і висміяв його ходу та промову.

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Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що керівництво країни і, зокрема, чинний президент Джо Байден, перебувають під впливом "фашистів". Про це Трамп заявив на мітингу перед своїми прихильниками у штаті Мічиган.

Колишній президент перед публікою повідомив, що Байден "несе загрозу демократії". Трамп також заявив, що поточний глава держави, на його думку, схильний до зовнішнього впливу, і навіть припустив, що за його діями можуть стояти "фашисти".

Крім того, політик насміхався над ходою і промовою американського президента.

"Джо Байден і фашисти, які контролюють його, — це загроза демократії. Вони загрожують демократії. Він не настільки розумний, щоб це усвідомити, але в нього є ляльководи. Цей хлопець навіть не може з трибуни спуститися. Так, не може знайти сходинки і два слова зв'язати не може", — видав Трамп.

Нагадаємо, видання Bloomberg 14 лютого писало, що Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. За словами журналістів, також у плани Трампа входить скорочення зобов'язань перед деякими країнами-членами НАТО.

13 лютого Трамп заявив про намір покласти край війні в Україні в разі перемоги на президентських виборах. Крім того, він заявив, що йому подобається президент України Володимир Зеленський і назвав його "найкращим продавцем в історії".