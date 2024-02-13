"Найкращий продавець в історії": Трамп заявив, що йому подобається Зеленський (відео)

Експрезидент США знову пообіцяв завершити російсько-українську війну, а також розповів про своє ставлення до президента України.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір покласти край війні в Україні в разі перемоги на президентських виборах. Про це він сказав на передвиборчому мітингу у штаті Південна Кароліна. Відповідне відео опублікував Forbes.

"Ми повинні закінчити цю війну, і я завершу її", — сказав політик.

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Під час виступу Трамп також розповів про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського.

"Я думаю, що найкращий продавець в історії — це Зеленський. І мені подобається Зеленський. Тому що під час містифікації з імпічментом вони сказали, що я дзвонив йому з погрозами. А коли його запитали, він відповів, що нічого такого не було", — сказав експрезидент США.

За словами Трампа, це був "дуже приємний" дзвінок. Він зазначив, що український лідер "міг би підіграти", однак не зробив цього.

"Він сказав правду. Тому мені подобається Зеленський", — додав Трамп.

Виступ Дональда Трампа

Нагадаємо, 16 січня Дональд Трамп заявив, що "дуже добре знає" Володимира Путіна і Володимира Зеленського, тому може поговорити з ними та "вирішити цю проблему дуже швидко".

Зі свого боку Володимир Зеленський в інтерв'ю від 29 січня сказав, що готовий вислухати план щодо завершення війни проти Росії "за 24 години" від Дональда Трампа. За словами українського президента, якщо "формат або формула" зможе привести до миру за добу, то він буде "дуже щасливим".