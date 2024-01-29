Якщо план Трампа допоможе закінчити війну за 24 години, я буду щасливий, — Зеленський

Очільник держави наголосив, що знає, скільки за одну добу гине українців та розуміє ціну цьому, тож готовий вислухати "формулу" кандидата в президенти США.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вислухати від кандидата на пост президента США Дональда Трампа план щодо завершення війни проти Росії за 24 години. При це глава держави розповів в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка нагадала, що Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години у разі своєї перемоги на виборах, а Зеленський запрошував його до Києва, обіцяючи пояснити протягом 24 хвилин, що це неможливо. Тож вона запитала президента України, чи довіряє він Трампу, "принаймні на 24 секунди".

За словами Зеленського, якщо "формат або формула" Трампа зможе призвести до миру за 24 години, то це зробить очільника країни "дуже щасливим".

"Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", — наголосив він.

Український президент зазначив, що остання розмова з Трампом відбулася тоді, коли він був чинним президентом США.

Нагадаємо, 26 березня 2023 року Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні за 24 години, якщо знову стане президентом. На мітингу на аеродромі у Вейко, штат Техас, експрезидент США заявив, що саме він був ініціатором військового зміцнення України, і якби він залишився в Білому домі, то росіяни не зважилися б на повномасштабне вторгнення.

Пізніше, 4 травня, Дональд Трамп ще раз заявив, що в разі переобрання на посаду президента він "легко" покладе край війні в Україні за 24 години. За його словами, це "багато в чому пов'язано з грошима".

У своїй заяві від 16 січня 2024 року Дональд Трамп підкреслив, що "добре ладнає" з президентом РФ Володимиром Путіним і це "добре, а не погано". Він сказав, що може "розв'язати цю проблему дуже швидко", поговоривши з лідерами України та Росії.

Крім того, 20 січня на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпширі Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.