Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні ще до повернення в Білий дім (відео)

За словами 45-го президента США, при цьому Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США — зараз же вони непорівнянні: 200 до 20 млрд доларів. Він також визнав, що Україна для Володимира Путіна була головною метою.

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20 січня на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпшир експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах поточного року зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. Виступ Трампа транслював YouTube-канал CNN-News18.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет [робочу кімнату президента США в Білому домі], і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зелінського [Зеленського] дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття (blood bath) зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості", — заявив він.

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Проти Трампа немає прийому? Як експрезидент США йде до своєї другої перемоги на виборах

За словами Трампа, при цьому Європі доведеться збільшити витрати на Україну рівною мірою зі США, зараз же вони несумірні.

"Ми дали Україні близько 200 млрд доларів, Європа — 20", — сказав Трамп

Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні (з 8:47:39)

Колишній президент США також назвав Ніккі Гейлі, яка конкурує з ним за висунення в президенти, "глобалістською дурепою", якою можна легко маніпулювати, щоб відправити сотні мільярдів доларів Україні.

"Я теж хочу допомогти Україні, але є проблема", — заявив Трамп. За його словами масштаб економіки Європа приблизно можна порівняти з американським, якщо порахувати всі країни. І багато з цих країн не вкладали кошти в НАТО, тому США доводилося оплачувати всі рахунки.

Трамп — про Ніккі Гейлі (з 5:03:28)

"Ці глобалісти, вони дурні. Знаєте, ми хочемо допомогти всьому світові, якщо це можливо, але ми повинні допомогти собі насамперед. Наша країна в жахливому становищі", — сказав Трамп.

Він розповів про випадок, що стався під час його перебування президентом. На одній із зустрічей НАТО з європейськими лідерами він змусив платити за НАТО країни, які раніше роками не витрачали власних коштів. За його словами, він пригрозив, що Сполучені Штати не будуть їх захищати, і наступного дня ці країни почали витрачати мільярди доларів.

За словами Трампа, війни в Україні ніколи не повинно було бути. Міста руйнуються, гинуть люди, і їх "чисельність набагато більша за те, про що ви чуєте". Кількість загиблих буде набагато більшою до кінця війни.

"Цього не повинно було статися, нікого не повинні були вбивати. Нульові шанси на те, що Путін би це зробив, якби був я [президентом]. Він би на це не пішов, я з ним говорив", — зазначив Трамп.

За його словами, Україна для президента РФ була головною метою, але він не збирався цього робити, "тому що я йому сказав, що ми зробимо з ним, і він би цього ніколи не зробив".

Трамп також згадав про те, що Путін пішов на повномасштабне вторгнення почасти через ціни на нафту.

"[Джо] Байден підняв ціни настільки високо, що у нього виявилося дуже багато грошей. Путін заробив багато грошей на цій штуці. Тому що ціна вище 100 доларів за барель. При мені ціна була на рівні 35-40 доларів. Коли 35-40, ви виживаєте, а коли 100, ви до біса багаті", — сказав Байден.

Заяви Зеленського про Трампа

Президент України Володимир Зеленський сказав, що прагнення Трампа завершити війну в Україні за добу "дуже небезпечне", і він не розуміє, як можна припинити бойові дії без участі сторін.

Володимир Зеленський відповідає на запитання про Трампа (з 8:01)

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Трамп підтримає Україну, його повернення може стати перемогою для світу.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, російські війська, можливо, прагнуть досягти "конкретних кордонів" до березня. За останню добу вони просунулися до Іванівки та захопили Крохмальне в Харківській області.