"Розв'язати проблему за 24 години": Боррель відреагував на слова Трампа про Україну (відео)

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС, українці були б раді, якби Дональд Трамп міг дати їм "чарівну формулу" припинення війни за 24 години. При цьому дипломат зазначив, що "чудеса трапляються тільки в Лурді".

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Верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував обіцянку колишнього президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Свою думку з цього приводу дипломат озвучив на пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ 22 січня.

"Я думав, що чудеса трапляються тільки в Лурді", — сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС, маючи на увазі місце католицького паломництва у Франції.

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Боррель висловив упевненість у тому, що громадяни України були б раді отримати "чарівну формулу", яка дасть змогу закінчити війну за 24 години. Дипломат підкреслив, що саме українці найбільше хочуть, щоб настав мир.

"Ми не змогли придумати чарівну формулу, щоб розв'язати проблему за 24 години, але я знаю, що президент Зеленський запропонував президенту Трампу приїхати до Києва і швидко знайти рішення", — зазначив Боррель.

Прес-конференція за підсумками Ради ЄС із закордонних справ

Що говорить Трамп про війну в Україні

Нагадаємо, 26 березня 2023 року Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні за 24 години, якщо знову стане президентом. На мітингу на аеродромі у Вейко, штат Техас, експрезидент США заявив, що саме він був ініціатором військового зміцнення України, і якби він залишився в Білому домі, то росіяни не зважилися б на повномасштабне вторгнення.

Пізніше, 4 травня, Дональд Трамп ще раз заявив, що в разі переобрання на посаду президента він "легко" покладе край війні в Україні за 24 години. За його словами, це "багато в чому пов'язано з грошима".

У своїй заяві від 16 січня 2024 року Дональд Трамп підкреслив, що "добре ладнає" з президентом РФ Володимиром Путіним і це "добре, а не погано". Він сказав, що може "розв'язати цю проблему дуже швидко", поговоривши з лідерами України та Росії.

Крім того, 20 січня на зустрічі з прихильниками у штаті Нью-Гемпширі Дональд Трамп пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.