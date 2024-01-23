"Решить проблему за 24 часа": Боррель отреагировал на слова Трампа об Украине (видео)

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, украинцы были бы рады, если бы Дональд Трамп мог дать им "волшебную формулу" прекращения войны за 24 часа. При этом дипломат отметил, что "чудеса случаются только в Лурде".

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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал обещание бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа. Свое мнение по этому поводу дипломат озвучил на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам 22 января.

"Я думал, что чудеса случаются только в Лурде", — сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС, имея в виду место католического паломничества во Франции.

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Боррель выразил уверенность в том, что граждане Украины были бы рады получить "волшебную формулу", которая позволит закончить войну за 24 часа. Дипломат подчеркнул, что именно украинцы больше всего хотят, чтобы наступил мир.

"Мы не смогли придумать волшебную формулу, чтобы решить проблему за 24 часа, но я знаю, что президент Зеленский предложил президенту Трампу приехать в Киев и быстро найти решение", — отметил Боррель.

Пресс-конференция по итогам Совета ЕС по иностранным делам

Что говорит Трамп о войне в Украине

Напомним, 26 марта 2023 года Дональд Трамп, пообещал остановить войну в Украине за 24 часа, если снова станет президентом. На митинге на аэродроме в Уэйко, штат Техас, экс-президент США заявил, именно он был инициатором военного укрепления Украины, и если бы он остался в Белом доме, то россияне не решились бы на полномасштабное вторжение.

Позже, 4 мая, Дональд Трамп еще раз заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "легко" положит конец войне в Украине за 24 часа. По его словам, это "во многом связано с деньгами".

В своем заявлении от 16 января 2024 года Дональд Трамп подчеркнул, что "хорошо ладит" с президентом РФ Владимиром Путиным и это "хорошо, а не плохо". Он сказал, что может "решить эту проблему очень быстро", поговорив с лидерами Украины и России.

Кроме того, 20 января на встрече со сторонниками в штате Нью-Гемпшире Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.