"Как только войду в Белый дом": Трамп обещает закончить войну в Украине за сутки

Экс-президент США заявил, что именно во время его каденции началась военная помощь Украине, и что если бы он остался в Белом доме, Путин не решился бы атаковать Украину.

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45-й президент США Дональд Трамп, пообещал остановить войну в Украине "за 24 часа" в случае, если, снова станет президентом. Об этом он заявил в публичном выступлении перед своими сторонниками сегодня, 26 марта, сообщает BBC.

На митинге на аэродроме в Уэйко, штат Техас, Трамп заявил, именно он был инициатором военного укрепления Украины, начав помогать стране в военной сфере, и если бы он остался в Белом доме, то власти России не решились бы на полномасштабное вторжение.

"Стоило мне уйти, как (Путин) тут же начал подтягивать войска к границе (Украины)", – сказал Трамп.

В случае переизбрания Трамп пообещал мгновенно остановить российское вторжение в Украину. "Когда я стану президентом, как только войду в Белый дом, то добьюсь этого за 24 часа", — заверил он, не углубляясь в подробности.

Трамп также считает, что он "единственный кандидат", который может "предотвратить Третью мировую войну".

Позиция Дональда Трампа по российско-украинской войне

Трамп никогда не скрывал своей симпатии к президенту России Владимиру Путину. В августе 2022 года экс-президент США заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы отказаться от Крыма и дать РФ гарантии о невступлении Украины в НАТО, чтобы предотвратить войну.

В конце февраля лидер республиканцев обещал "решить вопрос" о войне в Украине двумя телефонными звонками, если его переизберут на президентский пост.

14 марта стало известно, что Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания ядерная угроза якобы исчезнет, а также подчеркнул, что он категорически против смены диктаторского режима Владимира Путина в России.

Также в марте 2023 Дональд Трамп заявил о готовности отдать РФ часть территорий Украины. Экс-президент США сказал, что пошел бы на такой шаг "в худшем случае".

К слову, 15 марта бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что баллотирование Дональда Трампа на выборах президента США может саботировать помощь Украине в войне и привести Киев к капитуляции.

Но, кроме желания вновь переизбраться в президенты, у Трампа хватает проблем. 18 марта он заявил, что его ожидает арест в связи с расследованием окружного прокурора Манхэттена. По словам политика, это связанно с утверждениями о том, что он заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе.

Ожидается, что бывший президент предстанет перед судом Манхэттена после предъявления официальных обвинений.

Как сообщало издание Daily Mail, его должны были арестовать 22 марта. Однако этого пока что не произошло. По информации журналистов, власти Нью-Йорка и Вашингтона готовятся к возможным беспорядкам и демонстрациям после призыва Дональда Трампа к своим сторонникам "протестовать, протестовать, протестовать".

Ранее, 19 декабря 2022-го, издание WP писало, что Трампа обвинили сразу в 4 уголовных преступлениях. Он обвиняется в подстрекательстве к восстанию, воспрепятствовании официальному разбирательству Конгресса, заговоре с целью обмана правительства США и в ложных заявлениях федеральному правительству.