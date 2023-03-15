Поддерживающий Путина Трамп может привести к капитуляции Украины, — экс-генсек НАТО

Бывший генеральный секретарь Альянса Фог Расмуссен высказал опасения о возможности баллотирования Трампа на следующих выборах президента США. Политик может саботировать помощь Киеву в войне против РФ.

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Баллотирование Дональда Трампа на выборах президента США может саботировать помощь Украине в войне и привести Киев к капитуляции. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico.

По мнению Расмуссена, политика Трампа, не раз поддерживавшего пророссийскую риторику в отношении Украины, означала бы "капитуляцию".

Он высказался об опасениях, что, выиграв кандидатуру от Республиканской партии, Трамп вполне может разрушить двухпартийный фронт в пользу Украины, поскольку экс-президент США неоднократно хвалил Путина как умного стратега в первые дни полномасштабной войны и высказывал предположения, что Киев должен был согласиться отдать России свои территории.

"Я называю возможность баллотирования Трампа геополитической катастрофой, поскольку его влияние в кампании было бы разрушительным. Это приблизило бы его ужасные идеи к мейнстриму и затруднило бы получение поддержки Конгресса для войны в Украине", — заявил Расмуссен.

Экс-генсек НАТО подчеркнул, что согласно последним социологическим опросам в США заметно ощущается ослабление в адрес поддержки Украины, а участие Трампа в выборах может еще больше усугубить этот процесс.

"Тот простой факт, что его мысли обращаются к определенному сегменту американской общественности, может подтолкнуть политику США в неправильное направления", — говорит Расмуссен.

Также в материале отмечается, что в республиканской гонке есть лишь несколько кандидатов, которые, по мнению Расмуссена, больше подходят под сохранение ценностей глобального лидерства США. Наиболее подходящими могут быть Майк Пенс, бывший вице-президент США, который призывал активно помогать Украине и осуждал "апологетов" России в своей собственной партии, и Никки Хейли, бывшая посол ООН, которая поддержала предоставление Украине всего необходимого ей оружия.

"Я очень надеюсь, что республиканцы не только с европейской точки зрения, но и с глобальной точки зрения выдвинут кандидата, который гораздо больше привязан к американскому глобальному лидерству, чем Трамп и трамписты", — подчеркнул бывший Генсекретарь НАТО.

Отметим, что Андерс Фог Расмуссен является одним из советников властей Украины и недавно он приезжал в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса и представителями администрации Джо Байдена для лоббирования интереса в наращивании поставок тяжелого вооружения для помощи Украины и предоставления ей долгосрочных гарантий безопасности.

Напомним, 14 марта стало известно, что Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания ядерная угроза якобы исчезнет, а также подчеркнул, что он категорически против смены диктаторского режима Владимира Путина в России.

Также в марте 2023 Дональд Трамп заявил о готовности отдать РФ часть территорий Украины. Экс-президент США сказал, что пошел бы на такой шаг "в худшем случае".