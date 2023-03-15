Трамп, який підтримує Путіна, може призвести до капітуляції України, — ексгенсек НАТО

Колишній генеральний секретар Альянсу Фог Расмуссен висловив побоювання щодо можливості балотування Трампа на наступних виборах президента США. Політик може саботувати допомогу Києву у війні проти РФ.

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Балотування Дональда Трампа на виборах президента США може саботувати допомогу Україні у війні та привести Київ до капітуляції. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Politico.

На думку Расмуссена, політика Трампа, який не раз підтримував проросійську риторику щодо України, означала б "капітуляцію".

Він висловився про побоювання, що, вигравши кандидатуру від Республіканської партії, Трамп цілком може зруйнувати двопартійний фронт на користь України, оскільки експрезидент США неодноразово хвалив Путіна як розумного стратега в перші дні повномасштабної війни і висловлював припущення, що Київ мав погодитися віддати Росії свої території.

"Я називаю можливість балотування Трампа геополітичною катастрофою, оскільки його вплив у кампанії був би руйнівним. Це наблизило б його жахливі ідеї до мейнстриму і ускладнило б отримання підтримки Конгресу для війни в Україні", — заявив Расмуссен.

Ексгенеральний секретар НАТО наголосив, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями в США помітно відчувається послаблення на адресу підтримки України, а участь Трампа у виборах може ще більше посилити цей процес.

"Той простий факт, що його думки звертаються до певного сегменту американської громадськості, може підштовхнути політику США до неправильного напряму", — говорить Расмуссен.

Також у матеріалі наголошується, що у республіканських перегонах є лише декілька кандидатів, які, на думку Расмуссена, більше підходять під збереження цінностей глобального лідерства США. Найбільш підходящими можуть бути Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, який закликав активно допомагати Україні та засуджував "апологетів" Росії у своїй власній партії, та Ніккі Гейлі, колишня пані посол ООН, яка підтримала надання Україні всієї необхідної їй зброї.

"Я дуже сподіваюся, що республіканці не тільки з європейської точки зору, але й з глобальної точки зору висунуть кандидата, який набагато більше прив'язаний до американського глобального лідерства, ніж Трамп і трампісти", — наголосив колишній генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, що Андерс Фог Расмуссен є одним із радників влади України і нещодавно він приїжджав до Вашингтона, щоб зустрітися з членами Конгресу та представниками адміністрації Джо Байдена для лобіювання інтересу в нарощуванні постачання важкого озброєння для допомоги Україні та надання їй довгострокових гарантій безпеки.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання ядерна загроза нібито зникне, а також наголосив, що він категорично проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії.

Також у березні 2023 року Дональд Трамп заявив про готовність віддати РФ частину територій України. Експрезидент США сказав, що пішов би на такий крок "у найгіршому випадку".