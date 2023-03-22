Роман Трампа с порнозвездой: бывшему президенту США предъявят обвинение уже в среду, — СМИ

По словам журналистов, бывший президент США предстанет перед судом в Нью-Йорке только на следующей неделе.

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Обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу будет, скорее всего, предъявлено в среду 22 марта. Об этом пишет издание Daily Mail.

Однако, как предполагает издание, он предстанет перед судом в Нью-Йорке только на следующей неделе.

"На этой неделе не будет предъявлено обвинение", — заявил журналистам анонимный источник.

Сообщается, что на данный момент Трамп находится в штате Флорида. Ожидается, что ему предъявят обвинение после чего офис окружного прокурора Манхэттена свяжется с ним и его секретной службой, чтобы организовать выдачу.

В материале говорится, что официальные лица в Нью-Йорке и Вашингтоне готовятся к возможным беспорядкам и демонстрациям после призыва бывшего президента к своим сторонникам "протестовать, протестовать, протестовать" в ответ на потенциальное обвинительное заключение, вынесенное окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом.

"Обвинение может быть предъявлено, но они не думают, что Трамп приедет на этой неделе. Мне сказали, что есть еще один свидетель, который будет давать показания в среду. Поэтому, если будет предъявлено обвинение, это произойдет не раньше среды или четверга. Так что они (прокуратура Манхэттена, — ред.) думают, что он, вероятно, придет на следующей неделе", — сказал журналистам источник.

Напомним, что на прошлой неделе Трамп уже говорил о том, что ему предъявят обвинение. Так, его подозревают в том, что он заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. Сам бывший президент обвинения ему будут предъявлены только потому, что он думает, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его".