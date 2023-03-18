Трамп заявил, что его арестуют в ближайший вторник: за роман с порнозвездой

Илон Маск считает, что экс-президенту это на руку: если его арестуют, "Трамп будет переизбран с ошеломительным успехом".

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил что на следующей неделе ожидает ареста в связи с расследованием окружного прокурора Манхэттена. Об этом в субботу, 18 марта сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на пост Трампа в его закрытой соцсети Truth Social.

"Ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент США будет арестован во вторник следующей недели. Протестуйте, верните нашу нацию", — цитирует CNN пост политика.

Трамп заявил, что во вторник он будет арестован в связи с утверждениями о том, что он заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе.

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Ожидается, что бывший президент предстанет перед судом Манхэттена после предъявления официальных обвинений. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы выступить с речью после этого, хотя будет ли он это делать в конечном итоге, пока неясно.

По словам источника, знакомого с высказываниями Трампа, в частном порядке он жаловался, что считает, что обвинения ему будут предъявлены только потому, что он думает, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг "ненавидит его", пишут американские журналисты.

Некоторые советники Трампа в частном порядке призывали его не призывать к протестам, опасаясь, что массовые протесты на улицах Манхэттена выйдут из-под контроля или будут напоминать нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.

Реакция Илона Маска на возможный арест Трампа

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск поддержал бывшего президента Дональда Трампа в своем Twitter-посте. По его словам, политик одержит "ошеломительную победу", если окружной прокурор Манхэттена его арестует.

Трамп будет переизбран на новый срок, считает Маск Фото: скриншот

"Если это произойдет, Трамп будет переизбран на новый срок в результате ошеломительной победы", — написал Маск.

Напомним, 15 марта бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что баллотирование Дональда Трампа на выборах президента США может саботировать помощь Украине в войне и привести Киев к капитуляции.

14 марта Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания ядерная угроза якобы исчезнет, а также подчеркнул, что он категорически против смены диктаторского режима Владимира Путина в России.

Ранее, 26 января, на своей странице в социальной сети Truth Social он раскритиковал передачу танков Abrams Украине. По его мнению именно с этого может начаться более жестокое противостояние с ядерными бомбами.