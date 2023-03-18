Трамп заявив, що його заарештують найближчого вівторка: за роман із порнозіркою

Ілон Маск вважає, що експрезидентові це на руку: якщо його заарештують, "Трампа буде переобрано з приголомшливим успіхом".

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Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступного тижня чекає на арешт у зв'язку з розслідуванням окружного прокурора Мангеттена. Про це в суботу, 18 березня, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на допис Трампа в його закритій соцмережі Truth Social.

"Провідного кандидата від республіканців і колишнього президента США буде заарештовано у вівторок наступного тижня. Протестуйте, поверніть нашу націю", — цитує CNN допис політика.

Трамп заявив, що у вівторок він буде заарештований у зв'язку із твердженнями про те, що він заплатив порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній передбачуваний роман.

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Очікується, що колишній президент постане перед судом Мангеттена після пред'явлення офіційних звинувачень. Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб виступити з промовою після цього, хоча чи буде він це робити зрештою, поки що незрозуміло.

За словами джерела, знайомого з висловлюваннями Трампа, приватно він скаржився, що вважає, що звинувачення йому будуть пред'явлені тільки тому, що він думає, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брег "ненавидить його", пишуть американські журналісти.

Деякі радники Трампа приватно закликали його не закликати до протестів, побоюючись, що масові протести на вулицях Мангеттена вийдуть з-під контролю або нагадуватимуть напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Реакція Ілона Маска на можливий арешт Трампа

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск підтримав колишнього президента Дональда Трампа у своєму твіті. За його словами, політик здобуде "приголомшливу перемогу", якщо окружний прокурор Мангеттена його заарештує.

Трамп буде переобраний на новий термін, вважає Маск Фото: скріншот

"Якщо це станеться, Трамп буде переобраний на новий термін унаслідок приголомшливої перемоги", — написав Маск.

Нагадаємо, 15 березня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що балотування Дональда Трампа на виборах президента США може саботувати допомогу Україні у війні та привести Київ до капітуляції.

14 березня Дональд Трамп заявив, що в разі його переобрання ядерна загроза нібито зникне, а також наголосив, що він категорично проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії.

Раніше, 26 січня, на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social він розкритикував передавання танків Abrams Україні. На його думку, саме з цього може початися більш жорстоке протистояння з ядерними бомбами.